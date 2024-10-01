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В Израиле сообщили о возможном телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

Ynet: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху
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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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В Израиле обсуждают возможность проведения телефонного разговора между премьер-министром государства Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил израильский портал Ynet.

«В настоящее время проходят переговоры о телефонном разговоре между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным на фоне ожидаемого нападения Ирана на Израиль сегодня вечером», — говорится в сообщении портала.

Ожидается, что в ходе беседы Нетаньяху попросит Путина использовать свое влияние для предотвращения прямого нападения Ирана.

Последний разговор между ними состоялся в декабре 2023 года.

Взрывная война: Израиль объявил о ликвидации лидера «Хезболлы»
Сообщается о подготовке ЦАХАЛ к наземной операции в Ливане

В ночь на 1 октября израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против ливанской шиитской организации «Хезболла» в приграничной зоне на юге Ливана. Также во вторник сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин провел беседу с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом. Они пришли к согласию, что необходимо провести «демонтаж» инфраструктуры для атак вдоль границы с Ливаном.

Российская сторона осудила сухопутную операцию Израиля на территории Ливана и призвала к немедленному прекращению боевых действий. Так, в МИД РФ 1 октября заявили, что израильской стороне необходимо вывести войска с ливанской территории и заняться реальным поиском мирных путей урегулирования.

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. По данным ливанского минздрава, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок. 27 сентября ЦАХАЛ ликвидировала главу движения «Хезболла» Хасана Насраллу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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