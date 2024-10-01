«Москвич» раскрыл продажи автомобилей за сентябрь
Автозавод «Москвич» в сентябре реализовал 2252 автомобиля, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 1 октября со ссылкой на пресс-службу предприятия. По сравнению с августом этого же года продажи выросли почти на 19%. В сентябре «Москвич» продал 214 лифтбэков с индексом 6 и 238 электромобилей.
При этом в августе россияне приобрели более 300 «Москвичей 6» и более 80 «Москвичей 3е». В конце лета продажи автомобилей «Москвич» по сравнению с июлем этого года выросли почти на 40%.
По итогам девяти месяцев 2024 года в России продано более 15,5 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе свыше 1,6 тыс. лифтбэков «Москвич 6» и более 1 тыс. электромобилей «Москвич 3е».
В августе коммерческий директор столичного автозавода Максим Златокрылец заявил, что «Москвич» придерживается плана по объему реализации автомобилей в 2024 году на уровне 27 тыс. единиц и планирует сдерживать цены на автомобили как минимум до конца 2024 года.
В феврале гендиректор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин рассказывал, что «Москвич» выпускает автомобили не в тех объемах, на которые был изначальный расчет. В 2024 году завод планировал выпустить 50 тыс. автомобилей, однако уровень безубыточности достигается при выпуске 40 тыс. машин в год, отмечал он.
1 августа автозавод «Москвич» представил новый семиместный кроссовер с индексом 8, который еще не поступил в продажу, на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030». Производство и старт продаж кроссоверов «Москвич 8» запланированы на конец текущего года.