Представлен новый кроссовер «Москвич 8»

Автозавод «Москвич» представил новый семиместный кроссовер с индексом 8. Модель планируется к производству и продаже в конце этого года. Об этом сообщила пресс-служба автозавода 11 апреля.

«Москвич 8» стал четвертой моделью возрожденного бренда. Длина кроссовера составляет 4824 мм при колесной базе 2830 мм. Автомобиль получил бензиновый двигатель GDI (174 л. с.) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

В список оснащения вошли цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводная зарядка для телефона, система камер кругового обзора, поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В компании отметили, что дизайн интерьера и опции могут измениться.

11 апреля «Российская газета» рассказала о ценах на лифтбек «Москвич 6» 2024 модельного года. В начальной версии «комфорт» автомобиль обойдется минимум в 2,2 млн рублей, и это на 64 тыс. рублей дороже, чем стоит лифтбек прошлого модельного года. В комплектации «бизнес» машина стоит 2,4 млн рублей. Такие машины оснащены 1,5-литровым турбомотором (136 л. с.) и вариатором.