Раскрыты цены на «Москвич 6» нового модельного года

Лифтбэк «Москвич 6» 2024 модельного в начальной комплектации стоит от 2,2 млн рублей. Об этом 11 апреля сообщает «Российская газета», которая обратила внимание на обновленные прайс-листы, опубликованные столичным автозаводом.

Так, «Москвич 6» 2024 модельного года в начальной версии «Комфорт» обойдется минимум в 2,2 млн рублей, и это на 64 тыс. рублей дороже, чем стоит автомобиль прошлого модельного года. В комплектации «Бизнес» автомобиль стоит 2,4 млн рублей. Такие машины оснащены 1,5-литровым турбомотором (136 л.с.) и вариатором. Цены на лифтбэк в остальных исполнениях, в которых лифтбэк оснащен 174-сильным двигателем, пока не озвучены.

В версии 2023 модельного года «Москвич 6» в исполнении «Бизнес» с двигателем мощностью 136 л.с. обойдется в 2,34 млн рублей, а с мотором мощностью 174 л.с. — в 2,49 млн рублей. Самая дорогая комплектация «Техно» стоит от 2,63 млн рублей.

Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» стартовало в ноябре 2022 года, в декабре того же года на конвейер встала его электрическая версия «Москвич 3е». Автомобили построены на базе китайских JAC. В сентябре прошлого года завод запустил выпуск лифтбэков «Москвич 6». В первой половине текущего года планируется начало производства среднеразмерного кроссовера «Москвич 5», а во второй половине будет представлен кроссовер D-класса «Москвич 8».

13 февраля столичный автозавод сообщил, что в ближайшие месяцы на автозаводе «Москвич» начнется мелкоузловая сборка кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е». Автомобили будут собирать более чем из 900 деталей (при крупноузловой сборке — из 50).