Биатлонисты РФ Богалий и Васильев заявили об утрате ценностей спорта на ОИ-2024

В ситуации с Олимпийскими играми-2024 во Франции больше всего жалко спортсменов, которые стали разменной монетой в чужих руках. Об этом 27 июля заявила «Известиям» биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта РФ Анна Богалий.

«Для меня лично очень печально, что спорт стал разменной монетой. Я буду мысленно всячески поддерживать наших ребят, которые там выступают. Всë равно они наши. У спортсмена профессиональная деятельность такая. Если есть возможность им выступить, пусть попробуют. Потому у кого-то этот срок жизни в профессиональном спорте очень короткий. В целом же спортсмены сейчас — это мирные воины, которые защищают честь своей страны на мировых аренах», — отметила Богалий.

Пока же, подчеркнула спортсменка, российские тренеры будут растить поколения будущих ребят, которые станут побеждать, когда нынешняя вакханалия в спорте закончится. И продолжат нести те ценности, которые завещал еще создатель современного олимпийского движения Пьер де Кубертен.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, советский биатлонист Дмитрий Васильев после церемонии открытия соревнований в Париже заявил о разрушении всего олимпийского наследия, которое произошло при попустительстве президента Международного Олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Если охарактеризовать одной фразой, то маразм крепчает. То, что происходит сегодня вокруг олимпийского движения благодаря Томасу Баху и его команде, — это попытка разрушить всë олимпийское наследие, которое заповедовал Пьер де Кубертен. То, что «спорт — вне политики» и «О спорт, ты мир!», — они благополучно разрушены», — заявил Васильев.

Он добавил, что Олимпийские игры – 2024 войдут в историю как самые скандальные, непрезентабельные и самые некрасивые. Перевернутый на открытии Игр олимпийский флаг — тому подтверждение, которое олицетворяет всë то, что сейчас происходит вообще в мире, заметил президент федерации биатлона.

Ранее 27 июля в комментарии «Известиям» депутат Государственной думы, боксер Николай Валуев констатировал, что МОК давно перестал быть организацией, которая продвигает спорт и принципы мира. Это демонстрируют нынешние Олимпийские игры – 2024 в Париже, которые превратились в политическое шоу для зарабатывания денег, указал депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады во Франции, состоявшаяся 26 июля, прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу. Помимо всего прочего, флаг олимпийского движения на шоу «нес всадник Апокалипсиса, раскрывший формат конца света». А апофеозом стало глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря» — последним ужином Христа, апостолов на котором изображали трансвеститы, отметила дипломат.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.