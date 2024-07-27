Реклама
Прямой эфир
Армия
В Херсонской области 17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен
Спорт
Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег
Мир
Лавров объяснил отказ западных коллег сделать общее фото после встречи в Лаосе
Армия
ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Мир
Лавров заявил об осознании Западом невозможности победить Россию
Мир
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Общество
Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней
Общество
Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу
Происшествия
Стало известно о еще двух жертвах отравителя из Балашихи
Общество
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Мир
Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Южной Кореи маневры США в регионе
Мир
Страны АСЕАН поддержали инициативу Путина о единой системе безопасности в Евразии
Происшествия
ФСБ задержала трех жителей Каспийска за подготовку теракта в храме
Армия
ПВО РФ уничтожила три беспилотника ВСУ под Белгородом, Рязанью и Саратовом
Происшествия
Волонтеры попали под атаку ВСУ в ходе раздачи гумпомощи в Харьковской области
Интернет и технологии
В Telegram выявлена новая мошенническая схема кражи аккаунтов
Экономика
Эксперты рассказали об актуальных инвестиционных инструментах
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о 22 сбитых беспилотниках ВСУ над регионом

Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег

0
Фото: REUTERS/Yara Nardi
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международный олимпийский комитет (МОК) давно перестал быть организацией, которая продвигает спорт и принципы мира, что демонстрируют нынешние Олимпийские игры – 2024 в Париже, превратившиеся в политическое шоу для зарабатывания денег. Об этом 27 июля в комментарии «Известиям» заявил депутат Государственной думы, боксер Николай Валуев.

«Это не наша Олимпиада, это не наше мероприятие. Нам там делать нечего. По всем тем событиям, которые на Олимпиаде происходят, она, еще только начавшись, превратилась не в спортивное мероприятие, а в политическое шоу. Шоу во всех отношениях по продвижению даже ЛГБТ-повестки (движение признано в РФ экстремистским). То есть они там уже всë в Европе захватили, но даже тут», — отметил Валуев.

По его словам, МОК уже не рассматривает Олимпиаду в разрезе Олимпийской хартии, а считает ее лишь большим мероприятием, с которого нужно получить как можно больший доход.

«То есть МОК перестал быть спортивной организацией, которая продвигает принципы мира и всë остальное. Ради чего тогда вообще спорт, вообще Олимпиада? Это частная вечеринка, где зарабатывают деньги. Сейчас еще и допинговые скандалы грянут, еще много чего будет», — резюмировал он.

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа

Ранее 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады во Франции, состоявшаяся 26 июля, прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу. Помимо всего прочего, флаг олимпийского движения на шоу «нес всадник Апокалипсиса, раскрывший формат конца света». А апофеозом стало глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря» — последним ужином Христа, апостолов на котором изображали трансвеститы, отметила дипломат.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024