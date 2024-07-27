Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег

Международный олимпийский комитет (МОК) давно перестал быть организацией, которая продвигает спорт и принципы мира, что демонстрируют нынешние Олимпийские игры – 2024 в Париже, превратившиеся в политическое шоу для зарабатывания денег. Об этом 27 июля в комментарии «Известиям» заявил депутат Государственной думы, боксер Николай Валуев.

«Это не наша Олимпиада, это не наше мероприятие. Нам там делать нечего. По всем тем событиям, которые на Олимпиаде происходят, она, еще только начавшись, превратилась не в спортивное мероприятие, а в политическое шоу. Шоу во всех отношениях по продвижению даже ЛГБТ-повестки (движение признано в РФ экстремистским). То есть они там уже всë в Европе захватили, но даже тут», — отметил Валуев.

По его словам, МОК уже не рассматривает Олимпиаду в разрезе Олимпийской хартии, а считает ее лишь большим мероприятием, с которого нужно получить как можно больший доход.

«То есть МОК перестал быть спортивной организацией, которая продвигает принципы мира и всë остальное. Ради чего тогда вообще спорт, вообще Олимпиада? Это частная вечеринка, где зарабатывают деньги. Сейчас еще и допинговые скандалы грянут, еще много чего будет», — резюмировал он.

Ранее 27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады во Франции, состоявшаяся 26 июля, прошла с масштабным провалом, потому что объединила в себе все нелепости сразу. Помимо всего прочего, флаг олимпийского движения на шоу «нес всадник Апокалипсиса, раскрывший формат конца света». А апофеозом стало глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря» — последним ужином Христа, апостолов на котором изображали трансвеститы, отметила дипломат.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.