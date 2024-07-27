Губернатор Челябинской области пообещал выплаты жителям подтопленного поселка

Жители поселка Киолим Челябинской области, который оказался подтоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, получат финансовую помощь. Об этом 27 июля заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«Сначала сразу будет выплата на каждого человека. А потом, по мере оценки ущерба, будем все решения остальные принимать», — сказал он во время встречи с местными жителями. Видео публикует Telegram-канал правительства региона.

Текслер также оценил состояние частично размытой дамбы. По его словам, ее восстановят после улучшения погоды.

При этом губернатор отметил, что местные жители уже начали возвращаться в Киолим. Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что поселок полностью освободился от воды.

Кроме того, замглавы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Вячеслав Коробейников сообщил «Известиям» о том, что в настоящий момент из населенного пункта вода ушла, люди были эвакуированы. Жители были направлены в пункты временного размещения.

«Угрозы жизни, здоровью на текущий момент тем населенным пунктам, которые подтопило, отсутствуют. В настоящее время мы работаем комиссией, работают сотрудники МЧС и остальные ведомства. Будем устанавливать объем разрушения, повреждения и ущерба. Работа предстоит большая, штаб по ликвидации ЧС действует», — сказал Коробейников.

Также правительство Челябинской области сообщило в Telegram-канале о том, что, помимо Карабашского городского округа, режим ЧС введен в Сосновском районе. Режим повышенной готовности объявлен в Еманжелинском, Нагайбакском и Уйском районах, в Кыштымском, Копейском и Усть-Катавском городских округах. В ближайшее время он будет введен в Миасском городском округе. Режимы ЧС и повышенной готовности введены на разных территориях Еткульского района.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел 26 июля. Причиной этому стал резкий подъем уровня воды из-за долгих ливней. Поселок Киолим был затоплен. Дальше вода пошла в сторону других поселений. Также был затоплен также участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км. В Карабашском городском округе были эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок.

Спасатели МЧС утром 27 июля приступили к аварийно-восстановительным работам после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Всего к ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники.