Реклама
Прямой эфир
Армия
В Херсонской области 17 морпехов ВСУ добровольно сдались в плен
Спорт
Валуев назвал Олимпийские игры в Париже частным шоу для зарабатывания денег
Мир
Лавров объяснил отказ западных коллег сделать общее фото после встречи в Лаосе
Армия
ВС России освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Мир
Лавров заявил об осознании Западом невозможности победить Россию
Мир
Захарова заявила о масштабном провале открытия Олимпиады в Париже
Общество
Фигурант дела экс-замглавы МО Булгакова владел компанией по разведению свиней
Общество
Суд заявил об опасениях побега подрывника ж/д под Рязанью за границу
Происшествия
Стало известно о еще двух жертвах отравителя из Балашихи
Общество
Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Мир
Лавров заявил о планах обсудить с главой МИД Южной Кореи маневры США в регионе
Мир
Страны АСЕАН поддержали инициативу Путина о единой системе безопасности в Евразии
Происшествия
ФСБ задержала трех жителей Каспийска за подготовку теракта в храме
Армия
ПВО РФ уничтожила три беспилотника ВСУ под Белгородом, Рязанью и Саратовом
Происшествия
Волонтеры попали под атаку ВСУ в ходе раздачи гумпомощи в Харьковской области
Интернет и технологии
В Telegram выявлена новая мошенническая схема кражи аккаунтов
Экономика
Эксперты рассказали об актуальных инвестиционных инструментах
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил о 22 сбитых беспилотниках ВСУ над регионом

Губернатор Челябинской области пообещал выплаты жителям подтопленного поселка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители поселка Киолим Челябинской области, который оказался подтоплен в результате прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, получат финансовую помощь. Об этом 27 июля заявил губернатор региона Алексей Текслер.

«Сначала сразу будет выплата на каждого человека. А потом, по мере оценки ущерба, будем все решения остальные принимать», — сказал он во время встречи с местными жителями. Видео публикует Telegram-канал правительства региона.

Текслер также оценил состояние частично размытой дамбы. По его словам, ее восстановят после улучшения погоды.

При этом губернатор отметил, что местные жители уже начали возвращаться в Киолим. Ранее в этот день в МЧС России сообщили, что поселок полностью освободился от воды.

Кроме того, замглавы Карабашского городского округа по городскому хозяйству Вячеслав Коробейников сообщил «Известиям» о том, что в настоящий момент из населенного пункта вода ушла, люди были эвакуированы. Жители были направлены в пункты временного размещения.

«Угрозы жизни, здоровью на текущий момент тем населенным пунктам, которые подтопило, отсутствуют. В настоящее время мы работаем комиссией, работают сотрудники МЧС и остальные ведомства. Будем устанавливать объем разрушения, повреждения и ущерба. Работа предстоит большая, штаб по ликвидации ЧС действует», — сказал Коробейников.

Также правительство Челябинской области сообщило в Telegram-канале о том, что, помимо Карабашского городского округа, режим ЧС введен в Сосновском районе. Режим повышенной готовности объявлен в Еманжелинском, Нагайбакском и Уйском районах, в Кыштымском, Копейском и Усть-Катавском городских округах. В ближайшее время он будет введен в Миасском городском округе. Режимы ЧС и повышенной готовности введены на разных территориях Еткульского района.

Прорыв дамбы на водохранилище в Челябинской области. Что известно к этому часу

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел 26 июля. Причиной этому стал резкий подъем уровня воды из-за долгих ливней. Поселок Киолим был затоплен. Дальше вода пошла в сторону других поселений. Также был затоплен также участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км. В Карабашском городском округе были эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок.

Спасатели МЧС утром 27 июля приступили к аварийно-восстановительным работам после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Всего к ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024