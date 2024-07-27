Челябинский поселок Киолим полностью освободился от воды после прорыва дамбы

Поселок Киолим в Челябинской области полностью освободился от воды — она вернулась в русло реки, сообщили утром 27 июля в пресс-служба МЧС РФ.

«Спасатели МЧС России с помощью беспилотников мониторят обстановку и ликвидируют последствия размыва на насыпном участке дамбы на Киалимском водохранилище», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Там подчеркнули, что пострадавших в результате инцидента нет.

Спасатели МЧС утром в субботу приступили к аварийно-восстановительным работам после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Всего к ликвидации последствий привлечено более 170 специалистов и 60 единиц техники.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел 26 июля. Причиной этому стал резкий подъем уровня воды из-за долгих ливней. В Карабашском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Поселок Киолим был затоплен, дальше вода пошла в сторону других поселений. Был затоплен также участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км.

Всего сотрудники МЧС России эвакуировали в Карабашском городском округе 163 человека, из которых 21 ребенок.