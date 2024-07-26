Прорыв дамбы на водохранилище в Челябинской области. Что известно к этому часу
Обновлено в 23:55 мск
На Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел прорыв дамбы вечером, 26 июля. «Известия» рассказывают обо всем, что известно к этому часу.
• Сообщение о ЧП поступило в 21:10 мск. По данным ГУ МЧС по региону, прорыв случился из-за обильных осадков и увеличения притока воды к водохранилищу. Водой смыло 100 м плотины, всего ее длина составляет 500 м.
• Вскоре после инцидента, был объявлен режим ЧС в Карабашском округе Челябинской области. Началась работа оперативного штаба. Граждан предупредили о том, что может быть отключено водоснабжение и посоветовали запастись водой.
• Власти сообщили, что в связи с ЧП были эвакуированы 35 человек из Киолима. В Карабаше были развернуты пункты временного размещения. По их данным, также вода прибывает в поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево и Сактаево. В общем в них проживают 200 человек.
•Участок автодороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км оказался затоплен после разрушения плотины. На данный момент автодорога закрыта в оба направления.
• На место ЧП прибыли специалисты МЧС, коммунальных служб и других ведомств. Они начали работы по ликвидации последствий разрушения плотины.
• Информации о пострадавших не поступало.
• Была проведена эвакуация жителей части населенных пунктов Карабашского городского округа. Всего, по информации МЧС РФ, эвакуировано 163 человека, среди которых 21 ребенок. К устранениям последствий прорыва привлечены более 100 человек и 24 единицы техники.