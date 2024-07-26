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Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов

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Фото: REUTERS/Susana Vera
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Тысячи людей не могут уехать с парижского вокзала Монпарнас из-за саботажа движения поездов перед открытием летних Олимпийских игр в Париже в пятницу, 26 июля. «Известия» публикуют кадры с места событий.

«На парижском вокзале Монпарнас Олимпийские игры разве что не проклинают. Тут собрались несколько тысяч людей, никто не может уехать, многие сидят тут с самого утра. Есть и те, кто прибыл накануне. Надолго ли эта неразбериха с поездами и когда всё восстановится никто не объясняет», — сказала журналист «Известий» Анастасия Рикеза.

По ее словам, аналогичная ситуация наблюдается во всей французской столице.

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа

Ранее в этот день в работе железнодорожной сети Франции возникли серьезные сбои за несколько часов до начала церемонии открытия Олимпиады. В правительстве страны заявили о скоординированном саботаже, который затронет 800 тыс. пассажиров. Министр транспорта Франции Патрис Вергрите уточнил, что в связи с происшествием перебои в железнодорожном сообщении будут наблюдаться до выходных.

До этого, 31 мая, стало известно, что генеральное управление внутренней безопасности Франции предотвратило террористический акт, целью которого были мероприятия на Олимпийских играх. Был задержан 18-летний юноша. Молодого человека заподозрили в намерении совершить теракт во время футбольных соревнований, которые должны пройти в городе Сент-Этьен на стадионе «Жоффруа Гишар».

Церемонии открытия ОИ-2024 состоится 26 июля в 20:30 мск. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля до 11 августа. Игры у паралимпийцев пройдут с 28 августа до 8 сентября.

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