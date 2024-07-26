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За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции

Europe 1: саботаж движения поездов во Франции затронет 800 тыс. пассажиров
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Фото: REUTERS/Peter Cziborra
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В работе железнодорожной сети Франции возникли серьезные сбои за несколько часов до начала церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, в правительстве страны заявляют о скоординированном саботаже, который затронет 800 тыс. пассажиров. Об этом 26 июля сообщает радиостанция Europe 1.

«Этой ночью в результате скоординированных злонамеренных действий были повреждены несколько линий TGV (высокоскоростных поездов. — Ред.), что приведет к серьезным перебоям в [железнодорожном] сообщении до выходных. Я решительно осуждаю эти преступные действия, ставящие под угрозу отпускные поездки многих французов», — сказал министр транспорта Патрис Вергрите.

Радиостанция уточняет, что атака была осуществлена всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады, в момент, когда жители регионов страны и иностранные зрители находились на пути в столицу.

«Это массированная атака большого масштаба с целью парализовать работу линий высокоскоростных поездов», — заявили в Национальной компании французских железных дорог (SNCF).

По словам ее генерального директора Жан-Пьера Фаранду, ожидается, что перебои в работе железнодорожной сети затронут 800 тыс. пассажиров.

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Ранее, 31 мая, стало известно, что генеральное управление внутренней безопасности Франции предотвратило террористический акт, целью которого были мероприятия на Олимпийских играх. Был задержан 18-летний юноша. Молодого человека заподозрили в намерении совершить теракт во время футбольных соревнований, которые должны пройти в городе Сент-Этьен на стадионе «Жоффруа Гишар».

До этого, 21 мая, в Париже железнодорожники устроили протест против проведения Олимпийских игр, требуя выплат повышенных премий и финансовых компенсаций от руководства на время соревнований. Работники сектора собрались на площади Трокадеро и развернули плакат с надписью: «Нет Олимпийских игр без железнодорожников».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля до 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа до 8 сентября.

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