За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции

В работе железнодорожной сети Франции возникли серьезные сбои за несколько часов до начала церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже, в правительстве страны заявляют о скоординированном саботаже, который затронет 800 тыс. пассажиров. Об этом 26 июля сообщает радиостанция Europe 1.

«Этой ночью в результате скоординированных злонамеренных действий были повреждены несколько линий TGV (высокоскоростных поездов. — Ред.), что приведет к серьезным перебоям в [железнодорожном] сообщении до выходных. Я решительно осуждаю эти преступные действия, ставящие под угрозу отпускные поездки многих французов», — сказал министр транспорта Патрис Вергрите.

Радиостанция уточняет, что атака была осуществлена всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады, в момент, когда жители регионов страны и иностранные зрители находились на пути в столицу.

«Это массированная атака большого масштаба с целью парализовать работу линий высокоскоростных поездов», — заявили в Национальной компании французских железных дорог (SNCF).

По словам ее генерального директора Жан-Пьера Фаранду, ожидается, что перебои в работе железнодорожной сети затронут 800 тыс. пассажиров.

Ранее, 31 мая, стало известно, что генеральное управление внутренней безопасности Франции предотвратило террористический акт, целью которого были мероприятия на Олимпийских играх. Был задержан 18-летний юноша. Молодого человека заподозрили в намерении совершить теракт во время футбольных соревнований, которые должны пройти в городе Сент-Этьен на стадионе «Жоффруа Гишар».

До этого, 21 мая, в Париже железнодорожники устроили протест против проведения Олимпийских игр, требуя выплат повышенных премий и финансовых компенсаций от руководства на время соревнований. Работники сектора собрались на площади Трокадеро и развернули плакат с надписью: «Нет Олимпийских игр без железнодорожников».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля до 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа до 8 сентября.