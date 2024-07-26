Реклама
Прямой эфир
Общество
Киргизия выдала России похитившую 14 млн рублей у москвичей девушку
Мир
Захарова назвала недопуск французской атлетки на открытие ОИ актом сегрегации
Мир
Власти Франции созывают кризисный штаб после нарушения графика движения поездов
Мир
Песков назвал Орбана «европейским смутьяном» после визита в Россию
Экономика
В Банке России пообещали рассматривать все способы разблокировки активов россиян
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Происшествия
Семилетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре Новой Москвы
Мир
ЕК выделила €1,5 млрд из доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву
Спорт
В МОК заявили о важности участия спортсменов из РФ в Олимпиаде
Мир
За несколько часов до открытия ОИ произошел саботаж движения поездов во Франции
Мир
Тысячи людей остаются на парижском вокзале из-за саботажа движения поездов
Мир
Маск назвал абсурдно большими вложения США в НАТО
Мир
Экономист заявил об отсутствии рисков для Украины в случае дефолта
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Недвижимость
Названа стоимость квадратного метра новостроек в Московской области
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Мир
Венгрия обвинила Украину в шантаже из-за остановки транзита нефти
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш
Сюжет:

Кеннеди-младший заявил об испорченной репутации Байдена в США

Кеннеди-младший: Байден отказом вовремя выйти из гонки опорочил свою репутацию
0
Фото: REUTERS/Pool/Evan Vucci
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден опорочил свою репутацию из-за того, что своевременно не отказался выйти из предвыборной гонки. Об этом заявил 25 июля в интервью телекомпании CBS News политик Роберт Кеннеди – младший.

«Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я хвалю его и уважаю его за 50 лет, которые он отдал служению нашей стране, но я думаю, что он запятнал репутацию и карьеру за последний год, отказавшись расстаться с властью», — сказал он.

По словам Кеннеди-младшего, национальной традицией США является умение лидеров достойно отказываться от власти. Однако Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп не придерживались этого.

В качестве примера политик привел события 6 января 2021 года. Сторонники Трампа проникли в здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать конгрессу утвердить результаты выборов, в которых он потерпел поражение.

Кроме того, в ходе интервью на вопрос ведущего о том, дал ли Байден в обращении к американцам адекватное объяснение своего решения выйти из предвыборной гонки, Кеннеди-младший ответил отрицательно, добавила «Газета.ru».

Обращение Байдена к нации: о чем сказал президент США
В своей речи Байден пообещал проработать до конца срока и сохранить антироссийский курс США

Ранее, 24 июля, Байден выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Также он добавил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024