Кеннеди-младший заявил об испорченной репутации Байдена в США

Президент США Джо Байден опорочил свою репутацию из-за того, что своевременно не отказался выйти из предвыборной гонки. Об этом заявил 25 июля в интервью телекомпании CBS News политик Роберт Кеннеди – младший.

«Я знаю Джо Байдена 40 лет, и я хвалю его и уважаю его за 50 лет, которые он отдал служению нашей стране, но я думаю, что он запятнал репутацию и карьеру за последний год, отказавшись расстаться с властью», — сказал он.

По словам Кеннеди-младшего, национальной традицией США является умение лидеров достойно отказываться от власти. Однако Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп не придерживались этого.

В качестве примера политик привел события 6 января 2021 года. Сторонники Трампа проникли в здание Капитолия в Вашингтоне с целью помешать конгрессу утвердить результаты выборов, в которых он потерпел поражение.

Кроме того, в ходе интервью на вопрос ведущего о том, дал ли Байден в обращении к американцам адекватное объяснение своего решения выйти из предвыборной гонки, Кеннеди-младший ответил отрицательно, добавила «Газета.ru».

Ранее, 24 июля, Байден выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Также он добавил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки. Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.