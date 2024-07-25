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Обращение Байдена к нации: о чем сказал президент США

В своей речи Байден пообещал проработать до конца срока и сохранить антироссийский курс США
Фото: REUTERS/Tom Brenner
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В ночь со среды на четверг, 25 июля, президент США Джо Байден обратился к американцам с речью, в которой сообщил о своем будущем после выхода из президентской гонки. Также он рассказал о внешнеполитическом курсе США в ближайшие месяцы. Подробнее о речи Байдена, времени ее проведения, а также о том, можно ли будет посмотреть ее онлайн, — в материале «Известий».

Обращение Байдена к нации: что сказал 25 июля

В ходе своей 11-минутной речи в ночь на 25 июля (вечером 24 июля по Вашингтону) Байден пояснил, почему выходит из гонки, и заверил, что останется на посту до конца своего президентства, сохраняя прежний курс. Выход из гонки глава государства объяснил решением передать эстафету молодому поколению и призвал голосовать за Камалу Харрис.

газета
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

В своей речи американский президент упомянул опорные пункты внешней политики США, которые он намерен оставить без изменений. Байден заявил, что США продолжат противостоять России и укреплять НАТО для поддержки Украины; пообещал добиваться прекращения операции в секторе Газа; назвал Китай страной, которой не удастся превзойти достижения США.

Обращение Байдена к американцам 25 июля: как и где посмотреть

Обращение транслировалось из Овального кабинета (рабочей комнаты президента США в Белом доме).

Речь стала первым публичным мероприятием Джо Байдена за неделю после его изоляции в связи с обнаружением коронавирусной инфекции и последовавшего за ним неожиданного объявления о выходе из президентской гонки. При этом ранее Байден и его окружение настаивали, что президент намерен бороться и победить на выборах в ноябре.

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«У меня осталось шесть месяцев на посту президента. Я полон решимости сделать как можно больше как во внешней, так и во внутренней политике», — говорил он в понедельник, 22 июля.

Подобные президентские выступления, в особенности прайм-тайм, — редкость для американского народа. Однако предстоящее обращение Байдена к нации станет уже вторым за месяц. До этого он выступал из Овального кабинета 14 июля в связи с попыткой убийства бывшего президента США и кандидата на предстоящих выборах Дональда Трампа.

покушение
Фото: TASS/AP/Gene J. Puskar
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Стоит отметить, что Байден — первый за многие годы президент, отказавшийся баллотироваться на второй срок. В американских СМИ уже проводят параллели с обращением главы США Линдона Джонсона в 1968 году, в котором он ошеломил нацию аналогичным решением.

В США каждый желающий сможет с легкостью посмотреть обращение Байдена из Белого дома, его показали прайм-тайм, а записи сохранились на популярных видеохостингах. Из других стран, в том числе и из России, обращение также можно будет посмотреть на английском языке на страницах СМИ США или на сайте Белого дома.

Что будет после обращения Байдена 25 июля

На объявление о проведении обращения Байдена к нации уже отреагировал предвыборный штаб конкурента Байдена и бывшего президента США Дональда Трампа. Главный юрисконсульт его кампании Дэвид Уоррингтон выразил свои опасения о целях предстоящего выступления главы государства.

По мнению республиканцев, обращение Байдена станет рекламной кампанией нового кандидата на пост президента от Демократической партии Камалы Харрис. В связи с этим штаб Трампа уже направил письмо ряду телеканалов с просьбой предоставить кандидату от Республиканской партии столько же времени для выступления.

указатель
Фото: REUTERS/Maik Meyer

«Похоже, что речь президента Байдена будет не настоящим новостным событием, а скорее рекламой предвыборной кампании [Камалы Харрис] в прайм-тайм», — написал Дэвид Уоррингтон.

Таким образом, республиканцы ссылаются на правило Федеральной комиссии по связи о «равном времени», хотя Байден уже и не является кандидатом в президенты.

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Джо Байден вышел из предвыборной гонки

Напомним, что на прошлой неделе, 18 июля, Джо Байден был вынужден самоизолироваться из-за обнаружения у него COVID-19. На фоне этого, а также того, что его затем не видели несколько дней, в США стали распространяться слухи о возможной кончине 81-летнего президента.

Байден в машине
Фото: TASS/AP/Julia Nikhinson

В воскресенье, 21 июля, Байден в соцсети X сделал шокирующее заявление о выходе из предвыборной гонки, но личного обращения не последовало. Увидели действующего президента лишь во вторник, 23 июля, когда он садился в самолет, чтобы отправиться в Вашингтон в преддверии обращения к американскому народу из Белого дома.

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