Темная лошадка: станет ли Камала Харрис кандидатом от демократов

В воскресенье, 21 июля, действующий президент США Джо Байден официально объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Сейчас перед Демократической партией стоит вопрос о том, кто станет официальным кандидатом на пост главы государства. Одной из таких кандидатур стала действующая вице-президент страны, Байден уже поддержал ее в соцсетях. Подробнее о том, кто такая Камала Харрис, о ее шансах на победу и возможной политике на посту главы государства, — в материале «Известий».

Камала Харрис: кто такая, чем известна

Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (шт. Калифорния; США). Ее родители были эмигрантами: мать — уроженка Индии, а отец родом с Ямайки.

Девочка пошла в школу на следующий год после старта программы расовой десегрегации системы школьного образования (сегрегация — принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни. — Прим.). Училась в Университете Говарда в Вашингтоне (округ Колумбия), окончила его в 1986 году со степенью бакалавра политических наук. В 1989 году также получила юридическое образование в Университете Калифорнии, а на следующий год вошла в коллегию адвокатов штата.

Окленд (шт. Калифорния; США) Фото:Global Look Press/Jeremy Graham

За годы своей карьеры Камала Харрис сменила ряд должностей: была заместителем прокурора в округе Аламида (Калифорния), членом Апелляционного совета по страхованию от безработицы, помощником окружного прокурора Сан-Франциско. В 2000 году Камала Харрис в мэрии Сан-Франциско возглавила отдел по делам семьи и детей, рассматривая случаи беспризорников, а также жестоких обращений с детьми. В 2004-м стала окружным прокурором Сан-Франциско, а затем, в 2011-м, — генеральным прокурором штата Калифорния.

В 2016 году Камала Харрис сменила вектор своей деятельности и стала сенатором США. 20 января 2021 года вступила в должность вице-президента страны в паре с Джо Байденом. При этом Камала Харрис — первая женщина, первая афроамериканка, а также первая американка азиатского происхождения, занявшая эту должность.

Камала Харрис: личная жизнь, дети

59-летняя Камала Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, с которым познакомилась на свидании вслепую. Они поженились, для обоих это второй брак.

У Камалы Харрис нет собственных детей, но она стала мачехой сыну и дочери Дугласа от предыдущего брака. При этом в интервью женщина признавалась, что дети называют ее «момала» (соединив слова «мама» (mom) и имя Камала). Слово «мачеха» сама Харрис считает оскорбительным.

Камала Харрис и ее муж Дуглас Эмхофф Фото: Global Look Press/David Swanson - Pool Via Cnp

«Моя семья значит для меня всё. У меня было много титулов, и, конечно, «вице-президент» будет значимым, но «момала» всегда будет самым важным», — признавалась женщина.

Политические взгляды Камалы Харрис: отношение к России

Камала Харрис является ярой противницей экс-президента и республиканца Дональда Трампа. В 2017 – 2021 годах, когда он занимал должность главы государства, критиковала его администрацию за выход из соглашения с Ираном, которое ограничивало ядерные разработки Тегерана, а также за заключение торгового соглашения с Китаем.

Харрис также крайне негативно относится к идее Трампа о выходе страны из НАТО, заявляя, что таким образом бывший президент поддерживает Путина.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz TPX IMAGES OF THE DAY/File Photo

В отношении нашей страны выступает с жестких антироссийских позиций. Как и Байден, Харрис активно поддерживает Украину и в случае своего избрания на должность президента продолжит ту же политику. Так, в июне 2024 года она выразила в беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским свою решимость в вопросе поддержки Киева. «Украина нуждается в нашей поддержке», — говорила Харрис в одном интервью.

Она также выступает с жесткой критикой президента РФ Владимира Путина, считая его действия в отношении Украины «преступлением против человечности» и обещая привлечь власти России к ответственности.

Может ли Камала Харрис стать президентом США в 2025 году

После выхода Байдена из предвыборной гонки многие поддержали кандидатуру Камалы Харрис на должность президента США. Уже было собрано более $55 млн пожертвований. При этом предвыборный штаб Байдена уже переименован в «Харрис в президенты». В избирательную комиссию США также поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост главы государства.

«Настоящим письмом мы информируем вас о том, что вице-президент Харрис <...> теперь является кандидатом на пост президента Соединенных Штатов на выборах 2024 года и отныне будет проводить предвыборную кампанию только в целях получения этой должности», — говорится в документе, опубликованном на сайте избиркома.

Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Тем не менее не все считают Харрис подходящей кандидатурой на главный пост страны. Ранее в беседе с «Известиями» юрист, политолог, бывший сенатор-республиканец от штата Пенсильвания Брюс Маркс сказал, что не считает вице-президента сильным кандидатом на пост главы государства. Однако он также назвал ее единственным политиком, который мог бы заменить Джо Байдена. Если же она не станет кандидатом, то женщины и афроамериканцы «просто взбунтуются».

Американский же предприниматель Илон Маск сказал, что Камала Харрис станет «следующей марионеткой» Джорджа Сороса в случае победы.

В Республиканской партии также прокомментировали возможное выдвижение Харрис в качестве официального кандидата на пост президента страны. «Харрис не только стала бы катастрофой в Белом доме, но она также помогла Джо Байдену скрыть ухудшение состояния его здоровья во время пребывания на своем посту, что подрывает доверие к ней», — говорится в заявлении комитета партии.

Стоит отметить, что выдвижение кандидата в президенты происходит в ходе съезда партии (демократы должны были собраться 19–22 августа). Однако уже было объявлено, что голосование по вопросу выдвижения вице-президента США Камалы Харрис кандидатом от демократов может произойти раньше, 1 августа.

Фото: Global Look Press/Aimee Dilger

Отметим, что ранее Харрис планировала баллотироваться на пост президента США с девизом предвыборной кампании For The People («Для людей»). Камале Харрис помешали черные пятна в ее прокурорской карьере: скандалы с делами о наркотиках, нежелание добиться смертной казни для преступника, застрелившего полицейского. Кроме того, Харрис выступила против введения должности спецпрокурора, занимающегося расследованием дел, в которых полицейские стреляют на поражение.