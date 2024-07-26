Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп имеет преимущество перед вице-президентом США Камалой Харрис в большинстве колеблющихся штатов, которые могут повлиять на результаты выборов. Об этом сообщает New York Post 25 июля, ссылаясь на опрос, проведенный колледжем Эмерсона.

Бывший президент Трамп опережает кандидата от Демократической партии Харрис на 2–5% в пяти штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, согласно опросу.

В каждом штате также есть свой фаворит на пост вице-президента от Демократической партии. Выбор Харрис может повлиять на голосование, например, в Аризоне, если она выберет сенатора Марка Келли, фаворита Барака Обамы, в качестве своего вице-президента, написали в газете New York Post.

Ранее в этот день Харрис сообщила, что будет участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию. В ее агитационном видео говорится, что на высшем государственном посту политик будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом.

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается. Позднее телеканал CNN сообщил, что Байден принял решение отказаться от участия в выборах в ноябре после совещаний с двумя ближайшими советниками.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.