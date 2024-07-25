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Камала Харрис объявила об участии в выборах президента США

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Фото: REUTERS/Jon Cherry
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Вице-президент США Камала Харрис в четверг, 25 июля, сообщила, что будет участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию.

«Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написала она на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Она прикрепила агитационное видео, где говорится, что во время президентских выборов все американцы задаются вопросом, в какой стране они хотят жить, и Харрис обещает, что на высшем государственном посту будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом. Утверждается, что демократы будут работать ради свободы США и добьются ее. Заканчивается видео лозунгом «Харрис в президенты».

Байден вышел из президентской гонки. Что это значит

Ранее, 24 июля, газета New York Post сообщила, что бывший американский лидер Барак Обама не поддержал кандидатуру Харрис на пост президента, потому что уверен, что она не способна победить экс-главу Белого дома, кандидата-республиканца Дональда Трампа. Обама был «очень расстроен» из-за этого. Тем не менее на следующий день, 25 июля, он поддержал Харрис в частном порядке и позже сделает это публично. При этом в тот же день бывший советник Обамы Дэвид Аксельрод назвал Трампа фаворитом на выборах американского лидера.

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается. Позднее телеканал CNN сообщил, что Байден принял решение отказаться от участия в выборах в ноябре после совещаний с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что планирует добиваться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов большую поддержку. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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