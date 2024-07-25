Камала Харрис объявила об участии в выборах президента США

Вице-президент США Камала Харрис в четверг, 25 июля, сообщила, что будет участвовать в выборах на пост президента в ноябре 2024 года, представляя Демократическую партию.

«Меня зовут Камала Харрис, и я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написала она на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Она прикрепила агитационное видео, где говорится, что во время президентских выборов все американцы задаются вопросом, в какой стране они хотят жить, и Харрис обещает, что на высшем государственном посту будет бороться против нелегального применения огнестрельного оружия, за защиту детей от бедности, доступное здравоохранение и всеобщее равенство перед законом. Утверждается, что демократы будут работать ради свободы США и добьются ее. Заканчивается видео лозунгом «Харрис в президенты».

Ранее, 24 июля, газета New York Post сообщила, что бывший американский лидер Барак Обама не поддержал кандидатуру Харрис на пост президента, потому что уверен, что она не способна победить экс-главу Белого дома, кандидата-республиканца Дональда Трампа. Обама был «очень расстроен» из-за этого. Тем не менее на следующий день, 25 июля, он поддержал Харрис в частном порядке и позже сделает это публично. При этом в тот же день бывший советник Обамы Дэвид Аксельрод назвал Трампа фаворитом на выборах американского лидера.

Действующий президент США Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства указал, что досрочно уходить в отставку не собирается. Позднее телеканал CNN сообщил, что Байден принял решение отказаться от участия в выборах в ноябре после совещаний с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что планирует добиваться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов большую поддержку. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.