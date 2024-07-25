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СМИ узнали о плане Обамы публично поддержать кандидатуру Харрис

NBC News: Обама публично поддержит кандидатуру Харрис на выборах президента США
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Фото: REUTERS/Vincent Alban
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Бывший президент США Барак Обама в частном порядке поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост главы Белого дома. Ожидается, что в ближайшее время он поддержит ее публично. Об этом 25 июля сообщил NBC News.

По словам источников телеканала, политики тесно общаются с тех пор, как Харрис объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

Обама — один из немногих известных демократов в США, кто еще не поддержал Харрис публично.

Помощники политиков обсуждают возможность их совместного появления в ходе предвыборной кампании, хотя дата пока не определена, сообщили три источника, знакомых с ходом обсуждения.

«Президент Обама с нетерпением ждет возможности помочь демократам в голосовании и донести свою позицию до избирателей этой осенью», — отметил старший советник Обамы Эрик Шульц.

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Ранее, 24 июля, New York Post сообщила, что Обама не поддержал кандидатуру Харрис на пост президента, поскольку считает, что она не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Отмечалось, что экс-президент США «очень расстроен» из-за этого.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов большую поддержку. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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