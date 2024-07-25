СМИ узнали о плане Обамы публично поддержать кандидатуру Харрис

Бывший президент США Барак Обама в частном порядке поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на пост главы Белого дома. Ожидается, что в ближайшее время он поддержит ее публично. Об этом 25 июля сообщил NBC News.

По словам источников телеканала, политики тесно общаются с тех пор, как Харрис объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента.

Обама — один из немногих известных демократов в США, кто еще не поддержал Харрис публично.

Помощники политиков обсуждают возможность их совместного появления в ходе предвыборной кампании, хотя дата пока не определена, сообщили три источника, знакомых с ходом обсуждения.

«Президент Обама с нетерпением ждет возможности помочь демократам в голосовании и донести свою позицию до избирателей этой осенью», — отметил старший советник Обамы Эрик Шульц.

Ранее, 24 июля, New York Post сообщила, что Обама не поддержал кандидатуру Харрис на пост президента, поскольку считает, что она не сможет победить кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Отмечалось, что экс-президент США «очень расстроен» из-за этого.

Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку. Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что действующий американский лидер принял решение не участвовать в грядущих выборах, посовещавшись с двумя ближайшими советниками.

Харрис 21 июля заявила, что собирается добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии, и получила после этих слов большую поддержку. Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.