Джо не делится: в заявлении о выходе Байдена из гонки увидели попытку госпереворота

Действующий лидер США Джо Байден отказался от дальнейшего участия в президентской гонке, его место в качестве кандидата от демократов, вероятнее всего, займет Камала Харрис. В ходе своего прощального обращения к нации он заявил, что отработает свой срок до конца, а затем «передаст эстафету молодому поколению». Также он призвал американцев голосовать за Камалу Харрис. Давление, которое на президента оказывали первые лица партии, в конечном счете преодолело сопротивление команды президента. Однако далеко не все в США считают решение Байдена суверенным и называют случившееся государственным переворотом. Более того, теперь республиканцы получили в свое распоряжение еще один важнейший аргумент и требуют окончательного отстранения главы государства от власти. Их доводы изучили «Известия».

Обращение Байдена к нации: что сказал 25 июля

В ходе своей 11-минутной речи в ночь на 25 июля (вечером 24 июля по Вашингтону) Байден пояснил, почему выходит из гонки и заверил, что останется на посту до конца своего президентства, сохраняя прежний курс. Выход из гонки глава государства объяснил решением передать эстафету молодому поколению и призвал голосовать за Камалу Харрис.

В своей речи американский президент упомянул опорные пункты внешней политики США, которые он намерен оставить без изменений. Байден заявил, что США продолжат противостоять России и укреплять НАТО для поддержки Украины; пообещал добиваться прекращения операции в секторе Газа; назвал Китай страной, которой не удастся превзойти достижения США.

Сказал — не сделал

Заявление Джозефа Байдена о выходе из президентской гонки от 21 июля было ожидаемым и одновременно — неожиданным. Слухи о том, что президент по объективным причинам не сможет пройти весь президентский срок, впервые появились еще в 2020 году. Кроме того, сам Байден, как считается, и не рассчитывал оставаться в Белом доме еще на четыре года и давал соответствующие гарантии однопартийцам. Впоследствии, однако, всё кардинально изменилось.

Несмотря на всё более частые и грубые ошибки Байдена, на которые указывали оппоненты, команда главы государства, а с ней и вся демократическая партия, настаивали на его готовности идти на выборы и дальше управлять страной. Даже после провальных дебатов (само участие в которых было политическим суицидом или убийством) Байден не отступил. Не отступил президент и после шквала критики от ведущих однопартийцев. 7 июля он направил им письмо, в котором в весьма резкой форме потребовал сплотиться вокруг него и вместе противостоять Трампу. «Мы должны закончить работу. Я обещаю вам, что я в порядке», — повторил Байден 12 июля, выступая перед своими сторонниками в Мичигане за несколько часов до покушения на Трампа.

Фото: REUTERS/Rebecca cook

Более того, за два часа до заявления Байдена, в эфире программы «Лицом к нации» на CBS сопредседатель штаба Байдена Седрик Ричмонд в очередной раз подтвердил намерение президента переизбраться. «Буду говорить предельно четко. Он принял решение стать официальным кандидатом в президенты, пойти на выборы и выиграть их. А тем, кто хочет услышать это еще раз — он принял решение, он станет кандидатом и станет следующим президентом. А сейчас давайте сосредоточимся на угрозах, которые несет Дональд Трамп», — сказал он.

Переворот

Мейнстримные СМИ неоднократно подчеркивали изолированность Байдена от любой внутренней оппозиции еще со времен кампании 2020 года. Цель — победа над Дональдом Трампом — определяла средства. Однако катастрофа на дебатах и неудавшееся покушение на лидера республиканцев, из которого тот смог выжать максимум пиар-эффекта, поколебали уверенность спонсоров и первых лиц демократической партии.

Тем не менее Байден не собирался уступать. К середине июля президент имел все юридические основания продолжать борьбу: он выиграл праймериз, забрав 14 млн голосов избирателей, к тому же он, по разным данным, имел до 4 тыс. голосов делегатов из 4532 возможных. Для упреждения дискуссий и подавления оппозиции команда Байдена под формальным предлогом инициировала виртуальное голосование делегатов, которое должно было заменить собой запланированный на 19–22 августа съезд демократов в Чикаго и снять все вопросы о фигуре кандидата от демократов.

Отказ Байдена от продолжения борьбы за президентское кресло ни по форме, ни по содержанию не соответствовал его линии поведения. Поэтому вкупе с почти недельным отсутствием на публике, породил две основные версии произошедшего: резкое ухудшение здоровья или ультиматум, выдвинутый президенту партийными лидерами демократов. Во втором случае Байден рисковал быть отстраненным конгрессом в результате применения четвертого раздела 25-й поправки Конституции (досрочное прекращение полномочий президента по заявлению вице-президента и членов Кабинета).

36-й президент США Линдон Джонсон Фото: Getty Images/ Keystone/Freier Fotograf

Когда в марте 1968 года Линдон Джонсон (также испытывавший серьезные проблемы со здоровьем) заявил, что не будет добиваться переизбрания на грядущих выборах, он выступил по национальному телевидению с 40-минутной речью из Овального кабинета. Байден ограничился одностраничным посланием из 321 слова, опубликованном на его личном бланке с электронной подписью, не очень похожей на настоящую. Причем, как сообщает CNN, для большинства сотрудников его команды это решение стало абсолютной неожиданностью.

Если полагаться на информацию телеканала, то, по всей видимости, в среду или четверг Байден получил ультиматум, который истекал в воскресенье. В этот день, по данным CNN, глава государства после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти — принял решение выйти из гонки.

The New York Post назвала произошедшее «хорошо организованным дворцовым переворотом». Источник издания подчеркнул, что Байден до последнего не хотел отказываться от борьбы и проявил «гнев, паранойю и разочарование» относительно действий приближенных.

Как пишет The New York Times, особенного гнева и разочарования удостоилось поведение Барака Обамы, которое президент считает предательством. «Болеющий ковидом и брошенный союзниками Байден пришел в ярость. <...> Он всё больше возмущается из-за, как он считает, кампании по вытеснению его из предвыборной гонки. Его разочаровали люди, которых он считал близкими, включая бывшего товарища по предвыборной гонке Барака Обаму», — говорится в материале, опубликованном еще до выхода Байдена из кампании.

Портал Axios, также близкий к демпартии, пишет о том, что президент, несмотря на оказанную Камале Харрис поддержку, испытывает большие сомнения относительно ее способности выступить на выборах лучше, чем он сам.

Джилл и Джо Байден Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

К слову, о том, что Байден и Харрис не ладят друг с другом, известно уже очень давно. Конфликт начался еще на праймериз 2019 года, когда Камала фактически обвинила своего будущего босса в расизме. В дальнейшем, как считается, ее кандидатура была навязана Байдену командой Обамы, и взаимная неприязнь распространилась на отношения вице-президента с первой леди Джилл Байден, в последнее время играющей куда более значимую роль в делах мужа, чем ей полагается по статусу.

Джо Байден «был отстранен от власти в результате государственного переворота, как в банановой республике», написал в сети X миллиардер Дэвид Сакс.

Илон Маск и вовсе заявил, что был в курсе того, когда произойдет выход Байдена из президентской кампании. «На прошлой неделе я услышал, что он уйдет в отставку именно в это время и в этот день, — написал он. — Это было широко известно в Вашингтоне. Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность. Они боятся Трампа, потому что он не марионетка».

Сенатор от Арканзаса Том Коттон написал о «перевороте, организованном Нэнси Пелоси, Бараком Обамой и голливудскими донорами». А член Палаты представителей от Аризоны Пол Госар просто резюмировал произошедшее двумя словами: «Переворот завершен».

В конечном итоге с этой формулировкой согласились и кандидаты от республиканцев. «Да, я думаю, что это так», — ответил Джей Ди Вэнс на вопрос, считает ли он произошедшее переворотом.

При этом кандидат от республиканцев, правда, тут же добавил: «Я имею в виду, существует конституционный процесс, 25-я поправка. Если Джо Байден не может баллотироваться в президенты, он не может занимать пост президента».

Джей Ди Вэнс Фото: REUTERS/Sipa USA/Graeme Sloan

Что же касается версии о резком ухудшении здоровья, то на данный момент существует несколько сообщений относительно этого. По некоторым данным, состояние Байдена ухудшилось настолько, что был поставлен вопрос о его срочной госпитализации. Впрочем, ни одно из этих сообщений пока не подтверждено документально.

Предложение о поражении

Республиканцы уже активно прогревают этот сюжет. «Если Джо Байден неспособен баллотироваться в президенты, он неспособен и исполнять обязанности президента. Он должен немедленно уйти в отставку», — написал в Х спикер Палаты представителей и один из ближайших соратников Трампа, Майк Джонсон.

Сенатор Эрик Шмитт написал открытое письмо коллегам, в котором призвал применить 25-ю поправку к Байдену. Послание с этим предложением он разослал всем членам действующей администрации, включая Камалу Харрис.

По мнению Шмитта, Харрис едва ли сможет стать эффективным и.о. президента. Зато она, в отличие от Байдена, «не демонстрирует медицинскую, неизлечимую неспособность выполнять полномочия и обязанности».

Эксперты сходятся во мнении, что если способность главы американского государства управлять страной в оставшееся до выборов время будет поставлена под сомнение и его место займет Харрис, то шансов победить на выборах у нее не останется совсем.

Камала Харрис Фото: REUTERS/Kevin Mohatt

«Демократы точно не пойдут на то, чтобы Камала заменила Байдена на посту президента США. Ведь она просто-напросто наломает дров за четыре месяца до выборов», — написал в своем Telegram американист Малек Дудаков.

В кандидатуру Харрис по-прежнему верят не все в демократической партии, и на то есть причины, отмечает и.о. заведующего кафедры прикладного анализа международных проблем (ПАМП) МГИМО МИД России Игорь Истомин.

— Камала Харрис противоречиво себя зарекомендовала за годы работы, и потому не все верят в ее победу. Она была в числе претендентов на номинацию от демократов во время предыдущего избирательного цикла, но совершенно не преуспела в ходе праймериз. В период вице-президентства она также не справлялась с теми вопросами, которые ей поручались. У демпартии есть кандидаты, но возможно, не все решаются состязаться с Трампом, в то время как у Харрис, вероятно, это единственный шанс в карьере побороться за президентское кресло, — подчеркивает эксперт.