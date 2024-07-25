Бывший советник Обамы назвал Трампа фаворитом предвыборной гонки

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп является фаворитом предвыборной гонки. Об этом 25 июля заявил экс-советник бывшего главы Белого дома Барака Обамы Дэвид Аксельрод.

«Я по-прежнему считаю его (Трампа. — Ред.). Знаете ли, довольно существенным фаворитом в этой гонке, просто из-за проблем на выборах», — сказал он в своем подкасте Hacks On Tap, его слова приводит издание The Hill.

Он также назвал решение президента США Джо Байдена сняться с предвыборной гонки «печальным, но необходимым».

Ранее в этот день кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман заявил, что Трамп проявляет политическое бесстрашие, посылая избирателям сигнал о готовности состязаться с любым оппонентом. По его слова, личность потенциального противника не играет никакой роли для Трампа, ведь он ощущает свое превосходство над любым потенциальным кандидатом от Демократической партии США.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля, после провала на дебатах с Трампом. 25 июля он выпустил видеообращение, в котором заявил, что снял свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, поскольку хотел «передать эстафету» новому поколению. Он также подчеркнул, что заслуживал второго срока, однако поступился личными амбициями.

22 июля Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о смене кандидатов от Демократической партии. После этого предвыборный штаб Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты». На следующий день стало известно, что политик набрала достаточное количество голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.