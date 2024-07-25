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Политолог указал на готовность Трампа состязаться с любым оппонентом

Политолог Фельдман: Трамп видит в Харрис удобного оппонента на дебатах
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии, экс-глава государства Дональд Трамп проявляет политическое бесстрашие, посылая избирателям сигнал о готовности состязаться с любым оппонентом. На это 25 июля указал в беседе с «Известиями» кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Накануне Трамп пообещал провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис, они состоятся 10 сентября. Политик раскритиковал площадку, на которой будет проходить встреча — телеканал ABC News, но заявил, что, несмотря на это, готов проводить дебаты несколько раз.

«Согласившись провести дебаты с Харрис на площадке враждебного Республиканской партии канала ABC, Трамп продемонстрировал политическое бесстрашие. Таким образом он посылает избирателям сигнал о своей готовности состязаться с любым оппонентом. <...> Это сильный ход», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что при этом личность потенциального противника не играет никакой роли для Трампа, ведь он ощущает свое превосходство над любым потенциальным кандидатом от Демократической партии США.

По его мнению, Трамп видит в Харрис удобного спарринг-партнера на дебатах, поскольку она входит в администрацию действующего президента Джо Байдена и разделяет ответственность «за бездарную политику нынешнего руководства США». Так, республиканец в ходе дебатов постарается обвинить оппонента во всех провалах Байдена, и такие выпады будет сложно парировать, отмечает эксперт.

«Главное, чтобы кандидата от Республиканской партии не подвела его самоуверенность. Харрис действительно не блещет умом и ораторским талантом, однако на фоне 78-летнего Трампа она будет смотреться более энергичной и свежей. Телевизионная картинка имеет большое влияние на сознание электората», — обратил внимание Фельдман.

Кроме того, он сообщил, что вице-президент в свою очередь наверняка попытается спровоцировать Трампа на высказывания, задевающие достоинство женщин, мигрантов, афроамериканцев и представителей разного рода меньшинств. Республиканцу необходимо быть начеку, резюмировал собеседник.

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Джо Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля, после провала на дебатах с Трампом.

Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники проинформировал, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками.

Харрис сейчас не является официальным кандидатом на пост президента США от Демократической партии. При этом 23 июля сообщалось, что политик с момента вступления в президентскую гонку собрала $100 млн. Тогда же в качестве волонтеров в кампанию вице-президента записались около 58 тыс. человек.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит экс-президент Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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