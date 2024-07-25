Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поручил подготовить план строительства национального центра «Россия»
Мир
Трамп обошел Камалу Харрис по опросам в колеблющихся штатах
Мир
В США заявили о готовности обсуждать с РФ контроль над вооружениями
Мир
Песков заявил о «непонятных сигналах» с Украины
Политика
В Госдуме высказались о сбалансированности длинных выходных
Общество
В РФ пройдет акция памяти по погибшим в Донбассе детям
Мир
Избиратели обвинили Камалу Харрис в сокрытии правды о здоровье Байдена
Армия
Силы ПВО уничтожили и перехватили шесть БПЛА над двумя регионами РФ за ночь
Политика
В СМИ назвали причину стремления Турции вступить в БРИКС
Общество
Синоптик рассказал о погоде на выходные в Москве
Армия
Сержант Гарифулин с беспилотника разгромил группу готовивших нападение боевиков ВСУ
Мир
Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в секторе Газа
Армия
Артиллеристы расчета РСЗО «Ураган» забросали ВСУ листовками с призывами сдаться
Мир
Глава Гагаузии рассказала о решении технических вопросов при поставках российского газа
Армия
Минобороны показало боевую работу снайперских пар новороссийских десантников
Спорт
МОК планирует вручить отобранные у российских фигуристов медали на ОИ в Париже
Общество
«Известия» узнали детали расследования подрыва авто военнослужащего в Москве
Мир
Минздрав Бразилии сообщил о первых жертвах лихорадки Оропуш

США не откажутся от поддержки Киева ради диалога с РФ по контролю над вооружениями

0
Фото: Global Look Press/Guenter Fischer
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказываться от поддержки Украины ради диалога с Россией по контролю над вооружениями США не намерены, заявила 25 июля помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт в ходе выступления на площадке Фонда Карнеги (внесен в список иноагентов и признан организацией, чья деятельность нежелательна на территории РФ).

По ее словам, с российской стороны якобы поступали требования в адрес Вашингтона прекратить поддержку Киева, чтобы продолжить диалог по вооружениям и сокращению стратегических рисков.

«Они заявили, что мы должны пойти на какие-то уступки, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы на это не пойдем», — сказала Стюарт, видеозапись ее выступления выложена в аккаунте Фонда Карнеги в соцсети Х.

При этом в той же речи она отметила необходимость совместной работы РФ и США над вопросом вооружений, невзирая на украинский конфликт.

«Противники должны знать, что они шаг за шагом приближают себя к точке невозврата»
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков — о понижении дипотношений с США, участии стран ОДКБ в спецоперации и расширении БРИКС

13 июля независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший заявил, что эскалация украинского конфликта может привести мир к ядерной войне, вина за это будет отчасти лежать на Вашингтоне. Он также призвал американцев донести это послание до правительства США, «пока не стало поздно».

До этого, 10 июля, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов напомнил об угрозе столкновения ядерных держав из-за тактики Запада. Он добавил, что поощрение со стороны НАТО милитаризации и нацификации Украины уже привело к кризису безопасности в Евросоюзе.

8 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по контролю над вооружениями невозможны даже в «пристрелочном» формате из-за деструктивной позиции Вашингтона. По его словам, Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с государством, которое официально заявляет о желании нанести России стратегическое поражение и каждый день ищет способы причинить РФ урон.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024