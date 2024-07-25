Отказываться от поддержки Украины ради диалога с Россией по контролю над вооружениями США не намерены, заявила 25 июля помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт в ходе выступления на площадке Фонда Карнеги (внесен в список иноагентов и признан организацией, чья деятельность нежелательна на территории РФ).

По ее словам, с российской стороны якобы поступали требования в адрес Вашингтона прекратить поддержку Киева, чтобы продолжить диалог по вооружениям и сокращению стратегических рисков.

«Они заявили, что мы должны пойти на какие-то уступки, например отказаться от поддержки Украины, чего мы не будем делать. Мы на это не пойдем», — сказала Стюарт, видеозапись ее выступления выложена в аккаунте Фонда Карнеги в соцсети Х.

При этом в той же речи она отметила необходимость совместной работы РФ и США над вопросом вооружений, невзирая на украинский конфликт.

13 июля независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший заявил, что эскалация украинского конфликта может привести мир к ядерной войне, вина за это будет отчасти лежать на Вашингтоне. Он также призвал американцев донести это послание до правительства США, «пока не стало поздно».

До этого, 10 июля, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов напомнил об угрозе столкновения ядерных держав из-за тактики Запада. Он добавил, что поощрение со стороны НАТО милитаризации и нацификации Украины уже привело к кризису безопасности в Евросоюзе.

8 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по контролю над вооружениями невозможны даже в «пристрелочном» формате из-за деструктивной позиции Вашингтона. По его словам, Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с государством, которое официально заявляет о желании нанести России стратегическое поражение и каждый день ищет способы причинить РФ урон.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.