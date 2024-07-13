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Кеннеди-младший заявил о возможности начала ядерной войны из-за действий США

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Фото: Global Look Press/Julia Nikhinson
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Эскалация конфликта на Украине может привести мир к ядерной войне, вина за это будет отчасти лежать на США. Об этом 12 июля заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший.

По его словам, если между странами и произойдет полномасштабный обмен ядерными ударами, то причиной тому будут действия США, поставляющих Украине оружие.

«Поведение конгресса и администрации президента США Джо Байдена безумно. В противовес мы должны делать всё возможное, чтобы избежать столкновения США с противниками, обладающими мощными ядерными арсеналами», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Кеннеди-младший также призвал американцев донести это послание до правительства США, «пока не стало поздно».

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Ранее, 10 июля, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов напомнил об угрозе столкновения ядерных держав из-за тактики Запада. Он добавил, что поощрение со стороны НАТО милитаризации и нацификации Украины уже привело к кризису безопасности в Евросоюзе (ЕС). Накачивая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по передаче обычных вооружений и контролю за ПЗРК.

8 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что переговоры России и США по контролю над вооружениями невозможны даже в «пристрелочном» формате из-за деструктивной позиции Вашингтона. По его словам, Москва не может вести диалог о контроле над вооружениями с государством, которое официально заявляет о желании нанести России стратегическое поражение и каждый день ищет способны нанести РФ урон.

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 22 июня сообщил, что разрешение США наносить Украине удары по территории России может привести к мировой войне. Он не исключил, что и Франция может разрешить так же действовать Украине с французским оружием.

2 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби указал на нежелание Байдена отвечать за развязывание третьей мировой войны. Он отметил, что США не стремятся к военному конфликту с Россией и другими ядерными державами.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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