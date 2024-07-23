Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные огневые позиции и скопление живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации. Минобороны РФ 23 июля показало фрагмент боевой работы артиллеристов.

Артиллерийские расчеты группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ. Разведывательные подразделения российской армии выявляют позиции противника и передают координаты расчетам РСЗО «Град» для уничтожения. В этот раз расчеты отработали огневой удар по выявленным позициям и командным пунктам ВСУ.

«Грады» оперативно заняли огневые позиции и после получения координат целей от беспилотной авиации и данных разведки нанесли удар. С помощью объективного контроля удалось установить уничтожение разрозненного командного пункта и живой силы противника.

«Наша техника способна выполнять задачи в любых погодных условиях, работая на дальности до 20 км, в зависимости от типа боеприпаса. Быстро отработали по живой силе противника, нанесли урон: была пехота, в районе 70 человек было накрыто», — рассказал командир боевой машины РСЗО «Град» с позывным Крот.

Перезаряжание РСЗО «Град» производят в запасных районах, после чего они выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по вновь выявленным целям. В зависимости от поставленных задач реактивные снаряды летят на расстояние от 10 до 20 км. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволяют убедиться в уничтожении целей.

22 июля военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» показали «Известиям», как продолжают уничтожать противника на харьковском направлении. Старший наводчик батареи с позывным Конь рассказал корреспонденту Владиславу Харченко, что расчет после выполнения задачи должен быстро покинуть позицию, чтобы избежать ответной атаки ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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