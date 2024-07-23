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В Латвии сообщили об отправке более 500 дронов Украине

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Фото: соцсети
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Латвия направила Украине первую партию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в которую вошли более 500 дронов. Об этом сообщил министр обороны страны Андрис Спрудс на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в понедельник, 22 июля.

«Посылка из более чем 500 дронов уже на пути на Украину», — сказано в сообщении.

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До этого, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом двустороннее соглашение о безопасности. Согласно документу, Рига будет ежегодно выделять 0,25% ВВП на военную помощь Киеву. Также Латвия будет в течение 10 лет оказывать Украине помощь в сфере киберзащиты, разминирования, беспилотных технологий.

Ранее, 4 апреля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что республика планирует отправить на Украину партию беспилотников на €1 млн. Кроме того, Рига планирует направить представителя, который будет обучать управлять дронами.

Перед этим, 3 апреля, глава латвийского МИДа Кришьянис Кариньш подтвердил, что НАТО собирается создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Он добавил, что распределение размера финансирования будет определяться долей ВВП, которую та или иная страна выделяет на помощь.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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