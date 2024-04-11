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Украина подписала двустороннее соглашение о гарантиях безопасности с Латвией

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Фото: соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом двустороннее соглашение о безопасности. Об этом он сообщил 11 апреля в своем Telegram-канале.

Как отметил Зеленский, согласно документу, Рига будет ежегодно выделять 0,25% ВВП на военную помощь Киеву. Также Латвия будет в течение 10 лет оказывать Украине помощь в сфере киберзащиты, разминирования, беспилотных технологий.

Кроме того, латвийская сторона обязуется «безусловно способствовать» вступлению Украины в Европейский союз (ЕС) и НАТО, обратила внимание «Газета.Ru».

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Ранее, 4 апреля, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что республика планирует отправить на Украину партию беспилотников на €1 млн. Кроме того, Рига планирует отправить представителя, который будет обучать управлять дронами.

Перед этим, 3 апреля, глава латвийского МИДа Кришьянис Кариньш подтвердил, что НАТО собирается создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Он добавил, что распределение размера финансирования будет определяться долей ВВП, которую та или иная страна выделяет на помощь.

15 февраля министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил, что в рамках коалиции с Латвией Лондон поставит Украине тысячи беспилотников. Там отметили, что Британия будет способствовать наращиванию Западом поставок FPV-дронов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.

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