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NBC узнал о подготовке Байденом речи для обращения к нации

NBC: Байден выступит с речью по возвращении в Вашингтон
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Фото: REUTERS/Erin Schaff
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Действующий лидер США Джо Байден, который официально заявил о выходе из предвыборной гонки, готовит вместе со своими ближайшими советниками речь, с которой обратится к стране в ближайшие дни, как только вернется в Вашингтон из своей резиденции в штате Делавэр. Об этом 22 июля сообщает телеканал NBC, ссылаясь на два осведомленных источника.

«Байден и его ближайшие помощники начали работу над речью, о которой он упомянул в своем воскресном письме, пообещав в подробностях объяснить, почему он решил выйти из кампании 2024 года», — отмечает СМИ.

Предполагается, что американский лидер обратится с масштабным выступлением к нации после того, как у него закончится карантин из-за диагностированного коронавируса.

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Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. По данным CNN, он принял это решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден также сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» отметил, что причина выхода президента США из предвыборной гонки, скорее всего, связана с обострением проблем со здоровьем на фоне коронавируса. Он также отметил, что, вероятнее всего, если бы Байден продолжил участвовать в президентской гонке, для него это могло закончиться летальным исходом.

22 июля эксперт из Перу, аналитик международной политики Рикардо Санчес Серра заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки был ожидаемым, поскольку его физическое и ментальное здоровье не в порядке. При этом он также останется в памяти американцев как один из самых худших американских лидеров, «если говорить об экономической ситуации в стране, об инфляции, о мигрантах».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором от нее будет утвержден кандидат. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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