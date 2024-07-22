Политический аналитик назвал выход Байдена из предвыборной гонки ожидаемым

Выход главы Белого дома Джо Байдена из президентской гонки был ожидаемым, поскольку его физическое и ментальное здоровье не в порядке. Об этом 22 июля заявил эксперт из Перу, аналитик международной политики Рикардо Санчес Серра.

«Это было ожидаемо, так как его физическое и ментальное здоровье не в порядке. Он вышел из президентской гонки за 4 месяца до выборов, неизвестно, кто станет кандидатом от Демократической партии. Байден выделил [вице-президента] Камалу Харрис, речь также идет и о других кандидатах, например, о губернаторе Пенсильвании [Джоше Шапиро]», — сказал он.

Серра подчеркнул, что Байден всё время своего президентского срока имеет в своем распоряжении ядерную кнопку, что с учетом состояния политика делает его опасным для всего мира. При этом он также останется в памяти американцев, как один из самых худших американских лидеров, «если говорить об экономической ситуации в стране, об инфляции, о мигрантах».

Эксперт выразил надежду на приход к власти экс-главы Белого дома, кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, поскольку тот неоднократно заявлял о планах закончить конфликт России и Украины.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. Он также пообещал позднее назвать детали своего решения. По данным CNN, он принял это решение после совещания с двумя ближайшими советниками — Майком Донилоном и Стивом Рикетти. Байден также сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку.

Харрис, в свою очередь, заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Среди прочих, ее выдвижение поддержали бывший президент Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента. СМИ сообщали, что ее штаб уже собрал более $55 млн пожертвований после выхода Байдена из гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.