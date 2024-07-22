Политолог назвал поддержку Харрис Байденом рациональным решением

Поддержка президентом США Джо Байденом кандидатуры вице-президента Камалы Харрис — ожидаемое и рациональное решение на фоне ее опыта и высокого рейтинга узнаваемости. Об этом 22 июля в беседе с «Известиями» заявил политолог, американист и публицист Михаил Синельников-Оришак.

«Это ожидаемо, это рационально. Потому что нет ничего хуже, когда находишься в цейтноте, и [есть] совсем уж неизвестный кандидат. Можно пренебречь любыми рейтингами, кроме самого главного — это рейтинг узнаваемости. Рейтинг узнаваемости у Камалы Харрис находится на хорошем уровне, и не надо тратить лишние ресурсы, снимать драгоценное время, объясняя избирателю, кто это такая», — высказался американист.

Кроме того, по его словам, Байдену пришлось отступить, поскольку его «дожали», хоть он и был готов продолжать политическую борьбу. И теперь успех Демократической партии зависит от того, как именно было принято решение о смене кандидата — план «Б» был продуман заранее, или шаг был отчаянным. Если демократы сначала решили отказаться от кандидатуры Байдена, а потом обратились к Харрис, то шансы партии на победу падают, считает эксперт.

При этом на фоне отказа действующего американского лидера от президентской гонки потеряла свою актуальность риторика его оппонента, экс-президента США Дональда Трампа о возрасте Байдена, обратил внимание собеседник. Теперь эти тезисы могут обернуться в сторону республиканца, и он будет вынужден перестраиваться.

В то же время Харрис обладает большим опытом и гибкостью в политике, умеет задавать жесткие вопросы, у нее достаточно потенциальных возможностей для победы, если ее выдвинет Демократическая партия, считает Синельников-Оришак. Он добавил, что Трамп, в свою очередь, уже был президентом, и необходимо помнить данные тогда им обещания и наблюдать, как они соотносятся с делами.

Байден отказался от участия в президентской гонке и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов 21 июля. При этом глава государства сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден решил отказаться от участия в грядущих выборах после совещания с двумя ближайшими советниками.

Реагируя на выход Байдена из президентской гонки, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в том, что американский лидер самостоятельно принял решение о снятии с предвыборной кампании. В свою очередь экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с «Известиями» заявил, что выход Байдена из президентской гонки был давним планом демократов.

Харрис в тот же день заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Политик получила много поддержки после такого заявления. Позднее сообщалось о том, что в избирком США поступило уведомление о выдвижении Харрис на пост президента.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.