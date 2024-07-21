Захарова усомнилась в самостоятельности решения Байдена о выходе из гонки

Нельзя сказать, что американский лидер Джо Байден самостоятельно принял решение о выходе из президентской гонки. Об этом 21 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас весь мир работает с тем документом, который был опубликован от его имени, но, согласитесь, это не было устное заявление, это не было голосовое заявление, это не было заявление, сделанное в присутствии журналистов», — сказала она в эфире «Соловьев LIVE».

Захарова также заявила, что «до того, что мы не можем сказать, принято ли [решение] Байденом или за него», довела «так называемая американская демократия».

Ранее в этот день Захарова прокомментировала сообщение об отказе Байдена от участия в президентской гонке, заявив, что следующим шагом должно стать расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали факты о ментальном состоянии политика. Она также усомнилась в самостоятельности решения Байдена, отметив, что заявление было сделано от его лица, а не им самим.

В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон призвал Байдена немедленно уйти в отставку, так как, если он не в состоянии баллотироваться на пост президента, он не должен занимать эту должность.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Телеканал CNN, ссылаясь на источники, отметил, что в Демократической партии США началась паника после выступления действующего главы государства. Газета The New York Times 29 июня сообщила, что спонсоры демократов обеспокоены слабым выступлением действующего американского лидера на дебатах и обсуждают его выход из президентской гонки.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.