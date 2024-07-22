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Мишустин посетил парк «Маяк» и завод «Омега-Си» в Магадане

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Фото: t.me/government_rus
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Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 июля в рамках второго дня рабочего визита посетил парк «Маяк» и завод «Омега-Си» в Магадане.

Председатель правительства РФ прогулялся по набережной, выслушал доклад о выполненных и планируемых проектах, побеседовал с горожанами. Мишустин похвалил региональные власти, в том числе губернатора Сергея Носова, и создателей парка.

Мишустин обратил внимание, что на каждом этапе создания парка всё было сделано четко и в срок. Премьер упомянул и о том, что проект был придуман местными архитекторами, причем сначала речь шла о реконструкции маяка, а потом идея переросла в масштабное благоустройство территории.

«Каждый этап для людей несет желание здесь остаться. Вы видите, сколько желающих сюда приезжает отдыхать. Местные жители гуляют здесь. Это здорово. [Получилось] место притяжения. Я хочу поблагодарить всех, кто в этом участвовал», — резюмировал Мишустин, выразив надежду на дальнейшее развитие проекта и пожелав успехов его создателям.

Также Мишустин посетил завод по производству рыбьего жира «Омега-Си» и оценил качество выпускаемой продукции. Премьер-министр России осмотрел рекреационный цех, оснащенный современным высокоточным оборудованием, а также лабораторию, которая является одной из самых лучших на Дальнем Востоке.

Председатель правительства рассказал, что ранее глава региона передал ему образцы готовой продукции, которые были отправлены на исследование. Лабораторный анализ продукции, которую производит предприятие, доказал его высокое качество.

Мишустин поблагодарил губернатора региона, руководство завода и инвесторов за отличный пример эффективного государственно-частного партнерства.

Председатель правительства поделился воспоминанием из детства, когда такой полезный продукт, как омега-3, производился в неудобной для приема форме, имел специфичный запах и вкус. Сегодня же рыбий жир, выпускаемый «Омега-Си», проходит пять степеней очистки. Михаил Мишустин рекомендовал всем употреблять его для укрепления здоровья.

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Ранее, 21 июля, Мишустин в ходе визита в Магадан встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту города. Он отметил, что аэропорты, которые к 2030 году по поручению президента РФ Владимира Путина будут модернизированы, должны быть надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким.

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