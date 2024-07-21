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Мишустин оценил строящийся аэровокзальный комплекс в Магадане

Мишустин оценил новый аэровокзальный комплекс в Магадане
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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Магадан встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту города. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба правительства России.

Он отметил, что аэропорты, которые к 2030 году по поручению президента РФ Владимира Путина будут модернизированы, должны быть надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким.

«Должно быть комфортно, удобно»,­ ­— подчеркнул председатель правительства.

По словам Мишустина, новый терминал в Магадане сделан «с умом». Кроме того, он обратил внимание на его дизайн, выполненный российскими специалистами. При этом премьер призвал руководителей проекта навести порядок на подъездной дороге.

Новый терминал имеет площадь более 14 тыс. кв. м. Он будет обслуживать до 1,5 млн пассажиров в год.

В ходе визита Мишустин также встретился с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Глава правительства указал на уникальность региона, богатого месторождениями полезных ископаемых.

Носов в свою очередь рассказал о росте валового регионального продукта, интересе к области инвесторов и создании социальной инфраструктуры.

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Ранее в этот день «Известия» показали кадры строительства нового терминала на территории аэропорта «Сокол». Это аэропорт федерального значения, обеспечивающий регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Москвы, Дальнего Востока и Сибири.

Новый аэровокзальный комплекс будет иметь пропускную способность более 800 человек в час. Это на 200 пассажиров больше, чем в старом терминале.

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