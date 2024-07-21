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В Магадане заканчивают строительство нового терминала аэропорта «Сокол»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Магадане заканчивается строительство нового терминала на территории аэропорта «Сокол». Кадры со стройплощадки 21 июля показали «Известия».

«Сокол» — аэропорт федерального значения, обеспечивающий регулярное авиасообщение Магаданской области с аэропортами Москвы, Дальнего Востока и Сибири. Сейчас здесь заканчивается строительство нового терминала», — рассказал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Новый аэровокзальный комплекс будет иметь пропускную способность более 800 человек в час. Это на 200 пассажиров больше, чем в старом терминале.

Комплекс строится в рамках государственно-частного партнерства и уже находится в высокой степени готовности.

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Ранее в этот день в Магадан с рабочим визитом прилетел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса, который в декабре текущего года планируется ввести в эксплуатацию. Глава правительства рассказал, что по поручению президента в России проходит модернизация 75 аэропортов, эта работа должна быть завершена к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин 18 июня назвал развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. Глава государства указал, что там необходимо развивать транспортную инфраструктуру, например, построить мост на остров Сахалин. Российский лидер обратил внимание, что Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) показывает хорошие темпы роста по всем показателям и развивается быстрее других регионов страны.

До этого, 7 июня, президент отметил, что центр экономического развития РФ сдвигается, и поэтому нужно развивать Сибирь и Дальний Восток. Путин отметил, что нужно быть ближе к Азии, ведь теперь прогресс сосредоточен там.

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