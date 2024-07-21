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Мишустин прибыл в Магадан в рамках рабочей поездки по восточным регионам РФ

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Фото: Правительство Российской Федерации
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Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 июля прилетел в Магадан в рамках рабочей поездки по Дальневосточному и Сибирскому федеральным округам.

У трапа самолета его встретили губернатор Магаданской области Сергей Носов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, а также заместитель полномочного представителя президента в ДФО Игорь Кобыляченко.

В рамках визита Мишустин ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в аэропорту Магадана, который планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года.

«По поручению президента мы модернизируем к 2030 году 75 аэропортов — они должны быть надежной опорой для людей, которые путешествуют, возвращаются к своим близким. Должно быть комфортно, удобно», — отметил глава российского кабмина.

В Магадане Мишустин пробудет два дня 21–22 июля. Помимо проведения отдельной встречи с губернатором Магаданской области и осмотра хода строительства нового комплекса, в планах премьер-министра России — посещение завода по переработке и рафинированию рыбного жира, Магаданского морского рыбного порта, а также парка «Маяк». Кроме того, Мишустин планирует побывать на заводе «Омега-Си», который является единственным в РФ предприятием, производящим омегу-3 из белой рыбы. Завод был запущен в прошлом, 2023 году.

ДФО востребования: Путин назвал Дальний Восток приоритетом XXI века
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Ранее, 18 июня, президент России Владимир Путин назвал развитие Дальнего Востока приоритетом на весь XXI век. Он отметил, что необходимо развивать инфраструктуру, не забыта идея моста на Сахалин. Дальневосточный федеральный округ (ДВФО), как отметил президент, демонстрирует очень хорошие темпы роста по всем показателям и развивается быстрее, чем остальные регионы.

До этого, 7 июня, российский лидер отметил, что центр экономического развития РФ сдвигается, нужно развивать Сибирь и Дальний Восток. Он добавил, что центр развития сейчас находится в Азии, надо быть к ней ближе.

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