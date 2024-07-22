Расчеты САУ «Акация» группировки войск «Запад» уничтожили БТР М113

Расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Акация» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили бронетранспортеры (БМП) М113 и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 22 июля сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что артиллеристы наносят удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе ВСУ в круглосуточном режиме. Так, на одном из стратегически важных направлений беспилотник-разведчик обнаружил скопление боевой техники и боевиков ВСУ и передал координаты целей на командный пункт. После получения данных расчеты САУ выехали на огневые позиции, корректировку удара совершал оператор беспилотника.

По уточненным координатам «Акации» огнем с закрытых огневых позиций артиллеристы уничтожили украинские БМП М113 и живую силу. Убедиться в эффективности удара позволили кадры объективного контроля, которые командование получало в реальном времени.

После выполнения задачи расчет сменил огневые позиции, чтобы пополнить боекомплект и исключить попадание под ответный огонь украинских боевиков.

В расчете служат три необычных бойца с одним позывным на всех — Гольф. Товарищи приняли решение идти служить вместе, специально хотели попасть в одну роту, чтобы быть рядом.

«Мы познакомились в институте. Дружим уже лет семь-восемь, семьями… Вместе приняли решение идти в армию. И вместе на СВО попали прямо с самого первого дня. <…> Закончили университет, был выбор — в магистратуру или в армию. Мы собрались, посидели, я предложил пойти служить. Мы вместе работали до этого на гражданской, вместе и служить пошли», — рассказал один из товарищей.

Другой добавил, что их третьего друга ранило и он на лечении, однако должен скоро вернуться в строй.

Ранее, 24 июня, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал, как расчет самоходной гаубицы «Акация» ВС РФ нанес удары по позициям ВСУ в зоне СВО. Корреспондент рассказал, что, несмотря на внушительную защиту, самоходки седьмой бригады по-прежнему подвержены колоссальному риску, потому что работают днем на открытой местности. Выходить на отработку объектов приходится очень часто, так как пехота запрашивает прикрытие круглосуточно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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