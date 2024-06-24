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Расчет самоходной гаубицы «Акация» ВС РФ нанес удары по позициям ВСУ в зоне СВО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С3 «Акация» Вооруженных сил (ВС) РФ Южной группировки войск нанес удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) на северском направлении. Об этом 24 июня сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На кадрах видно, как российская артиллерия наносит шквал ударов по позициям ВСУ.

Корреспондент рассказал, что, несмотря на внушительную защиту, самоходки седьмой бригады по-прежнему подвержены колоссальному риску, потому что работают днем на открытой местности. Выходить на отработку объектов приходится очень часто, так как пехота запрашивает прикрытие круглосуточно.

«Для этого мы наварили «мангал», сзади закрыли моторные отсеки, чтобы мы поехали и туда, и назад, и живыми вернулись. То есть всё прикрыто у нас, самые основные места, которые были открыты, мы их закрыли», — рассказал военнослужащий ВС РФ о том, какие действия были сделаны, чтобы укрепить боевую машину.

Корреспондент также показал склад с боеприпасами одного расчета «Акации».

«Мы здесь насчитали, получается, что в ширину десять, что в длину десять, ну и по высоте где-то пять, где-то шесть, где-то семь ящиков. Ну а дальше нехитрая математика: получается, снарядов предостаточно», — добавил корреспондент.

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Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчет САУ «Гвоздика» уничтожил живую силу ВСУ на донецком направлении. Отмечается, что артиллеристы 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск на донецком направлении специальной военной операции нанесли удары по огневым позициям, военным объектам и бронетехнике ВСУ с использованием целеуказаний, полученных от разведывательных подразделений.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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