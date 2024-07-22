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Маск назвал вице-президента США Харрис марионеткой Сороса

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow
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Американский предприниматель Илон Маск назвал вице-президента США Камалу Харрис марионеткой Александра Сороса — сына скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса — после ее выдвижения на пост президента США. Об этом миллиардер 21 июля написал на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Я просто хотел бы поблагодарить (Александра Сороса. — Ред.) за то, что не держал всех в напряжении по поводу того, кто станет следующей марионеткой», — заявил Маск, комментируя публикацию Сороса о поддержке вице-президента США.

Сын скандально известного американского финансиста написал на своей странице в социальной сети X, что Камале Харрис настало время победить экс-главу Соединенных Штатов Дональда Трампа, а американскому народу сплотиться вокруг вице-президента США.

«Она лучший и наиболее квалифицированный кандидат из всех, что у нас есть. Да здравствует американская мечта!» — добавил Сорос.

Кроме того, по мнению Маска, решение президента США Джо Байдена не избираться на второй срок объясняется тем, что демократы хотят «куклу, которая будет лучше работать», а сама действующая политическая машина сохраняется.

«[Экс-президента США Дональда] Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа», — добавил Маск.

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Байден отказался от участия в президентской гонке 21 июля. Президент США также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в его переизбрании. Однако позднее сообщил, что не намерен досрочно уходить в отставку после выхода из предвыборной гонки.

Тогда же вице-президент США Камала Харрис заявила, что намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах главы государства от Демократической партии. Отмечается, что данное заявление было сделано со стороны предвыборного штаба Байдена – Харрис, а не Белого дома.

Позднее Федеральная избирательная комиссия США получила уведомление о смене кандидатов от Демократической партии. Соответствующий документ был опубликован на сайте избиркома. В нем также отмечается, что на данный момент в заявления кандидатов на пост президента вносятся соответствующие изменения. Также после этого сообщалось, что предвыборный штаб президента США Джо Байдена официально переименовали в «Харрис в президенты». Уточняется, что будут переименованы и объединенные штабы по сбору средств для кампании и Демократической партии по всей стране. В новой заявке они теперь называются «Фонд победы Харрис» и «Фонд действий Харрис».

Харрис получила поддержку на выдвижение кандидатом на президентских выборах от бывшего президента, американского лидера Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Отмечается, что чета Клинтон готова «делать всё возможное, чтобы поддержать ее». Тогда же больше дюжины сенаторов-демократов высказались в поддержку вице-президента Харрис в качестве нового кандидата в президенты от Демократической партии.

Чуть позже конгрессвумен США Нэнси Мейс от Республиканской партии заявила, что планирует в понедельник, 22 июля, вынести на голосование резолюцию по досрочному прекращению полномочий Байдена и временному назначению на этот пост Харрис.

Однако губернатор Флориды республиканец Рон Десантис сравнил ситуацию в стане Демократической партии после решения Байдена выйти из предвыборной гонки с обстановкой на печально известном лайнере «Титаник».

В свою очередь, политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» выразил мнение о том, что Харрис вовсе не нужна эта предвыборная гонка, так как в случае вероятного проигрыша она может поставить под сомнение губернаторство вице-президента в штате Калифорния. Также политолог заявил, что вероятной причиной ухода Байдена с поста являются проблемы со здоровьем.

Такое же мнение выразил и юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс. В беседе с «Известиями» в качестве возможных причин решения Байдена он назвал физические и ментальные проблемы президента. Однако, в отличие от Солонникова, Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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