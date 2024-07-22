Прозападные силы приходили к власти на Украине только в результате антиконституционных действий, в реальности же жители страны голосовали только за тех политиков, которые обещали сбалансированный подход во внешней политике. Об этом в статье для «Известий» пишет председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Если из современной истории вычесть оба майдана 2004 и 2014 годов, искусственно созданные и профинансированные из-за океана, то получится, что Украина никогда не голосовала за прозападных политиков, но страну активно ломали через колено», — указывает он.

Подробнее читайте в эксклюзивной статье Виктора Медведчука для «Известий»:

Украинский суверенитет и независимость канули в Лету