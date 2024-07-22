В бундестаге рассказали о критическом отношении к Зеленскому
Неофициальное отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому стало очень критическим, заявил «Известиям» глава фракции «Левые» в бундестаге Зёрен Пельман.
«Что касается отношения немецких политиков к Зеленскому, по моему опыту, существует официальное и неофициальное мнение. И неофициальное мнение в отношении Зеленского стало очень критичным», — сказал он.
20 мая официально истек пятилетний срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Но выборы нового главы государства к этому моменту так и не состоялись.
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