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Сюжет:

Вэнс назвал Байдена худшим президентом в истории США

Вэнс: Байден — худший президент в истории, а Харрис поддерживала его политику
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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Действующий лидер США Джо Байден является худшим президентом за всю историю страны, его ментальное здоровье мешало ему работать. Об этом 21 июля заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс.

«Джо Байден был худшим президентом в моей жизни, и Камала Харрис была рядом с ним на каждом шагу», — написал он в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Вэнс также обратил внимание на роль Харрис в поддержании лояльных к мигрантам проектов, а также «лживых экологических законов». Он подчеркнул, что ответственность за провалы Байдена отчасти лежит на ее плечах.

«Она виновата во всех этих неудачах, и она почти четыре года лгала об умственных способностях Байдена, взваливая на страну бремя президента, который не справляется с работой», — подчеркнул Вэнс.

Он отметил, что бывший американский лидер Дональд Трамп готов «спасти Америку» вне зависимости от кандидата в президенты от Демократической партии.

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Байден вышел из президентской гонки ранее в этот день. Он также пообещал подробнее рассказать о своем решении в обращении к нации позднее на неделе. В ответ на это американский предприниматель Илон Маск заявил, что теперь «маятник демократии» на стороне Республиканской партии.

Юрист, политолог, бывший сенатор штата Пенсильвания и республиканец Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал возможные причины решения Байдена: его физические и ментальные проблемы. Маркс также предположил, что новым кандидатом от Демократической партии США станет Камала Харрис.

При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил «Известиям», что выход Байдена из президентской гонки почти ничего не меняет, так как среди избирателей его влияние практически равнялось нулю.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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