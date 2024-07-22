Роспотребнадзор начал проверку после отравления 35 детей в лагере в Кузбассе
Роспотребнадзор начал проверку после отравления 35 детей в лагере «Магистраль» в Кузбассе. Об этом написали в Telegram-канале Управления ведомства по железнодорожному транспорту.
«Специалисты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что уже принимаются попытки по остановке деятельности лагеря. Также были подготовлены материалы в суд и проинформирована прокуратура.
«Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», — добавили в публикации.
Массовое отравление детей произошло в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. Тогда 25 детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По факту случившегося была организована доследственная проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Позднее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Отмечалось, что главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад по ходу расследования уголовного дела о массовом отравлении.