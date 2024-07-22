Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог Маркс назвал возможные причины выхода Байдена из предвыборной гонки
Мир
Клинтоны поддержали идею выдвижения Харрис кандидатом в президенты от демократов
Армия
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Мир
Трамп заявил об уходе Байдена из президентской гонки с «полным позором»
Мир
Хуситы заявили об отсутствии «красных линий» в ответе на авиаудары Израиля
Мир
Харрис намерена добиться выдвижения кандидатом на выборах от демократов
Мир
Путин заявил о неизменной поддержке Сирии в отстаивании суверенитета
Мир
В Совфеде допустили улучшение отношений РФ и США при Трампе
Мир
Конгрессвумен Грин призвала Байдена немедленно уйти в отставку
Политика
В Госдуме назвали слова Зеленского о переговорах с РФ игрой на западную публику
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Мир
Джо Байден отказался от участия в президентской гонке
Мир
Зеленский признал сложную для ВСУ ситуацию с потерями на фронте
Мир
В Германии заявили о провале санкций против РФ
Мир
Байден вышел из президентской гонки. Что это значит
Мир
Захарова прокомментировала решение Байдена выйти из президентской гонки
Мир
Байден поддержал выдвижение Камалы Харрис в качестве кандидата от демократов
Мир
Пушков сделал прогноз о будущем США при выдвижении Клинтон кандидатом в президенты

Роспотребнадзор начал проверку после отравления 35 детей в лагере в Кузбассе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор начал проверку после отравления 35 детей в лагере «Магистраль» в Кузбассе. Об этом написали в Telegram-канале Управления ведомства по железнодорожному транспорту.

«Специалисты Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту незамедлительно начали санитарно-эпидемиологическое расследование по факту регистрации 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что уже принимаются попытки по остановке деятельности лагеря. Также были подготовлены материалы в суд и проинформирована прокуратура.

«Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», — добавили в публикации.

Вой гигиены: почему участились отравления детей в лагерях
Три подобных случая всего за неделю произошли в Башкирии, Пензенской и Волгоградской областях

Массовое отравление детей произошло в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области. Тогда 25 детей обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По факту случившегося была организована доследственная проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Позднее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Отмечалось, что главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад по ходу расследования уголовного дела о массовом отравлении.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024