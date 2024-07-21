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В Кузбассе 25 детей в санатории обратились за медпомощью с признаками отравления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Двадцать пять детей, отдыхающих в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

По факту случившегося была организована доследственная проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). В СК уточнили, что врачи осмотрели отдыхающих, сейчас их здоровью ничего не угрожают. В региональном управлении Роспотребнадзора принимают меры по приостановлению деятельности учреждения.

«Следствию предстоит выяснить характер и очаг заболевания, были ли обращения родителей с детьми в медицинские учреждения, состояние здоровья детей, <…> также меры реагирования должностных лиц санатория при поступлении жалоб на недомогание, провести иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

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Ранее, 15 июля, после отравления в детском оздоровительном лагере «Каламитский бриз» в Евпатории госпитализированы 26 детей. Случаи острой кишечной инфекции были зарегистрированы 10 июля. Управление Роспотребнадзора по региону начало эпидемиологическое расследование.

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