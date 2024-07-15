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В Крыму после отравления в детском лагере госпитализированы 26 детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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После отравления в детском оздоровительном лагере «Каламитский бриз» в Евпатории госпитализированы 26 детей. Об этом 15 июля сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

Отмечается, что случаи острой кишечной инфекции в лагере были зарегистрированы 10 июля.

«Всего на госпитализации находится 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. <…> В течение первых суток установлен этиологический фактор заболевания детей — норовирусная инфекция», — указано на сайте ведомства.

Управление Роспотребнадзора по региону проводит эпидемиологическое расследование. Специалистам уже удалось установить причины формирования очага группового заболевания. Ведомство также выявило нарушения санитарного законодательства при организации питания, питьевого режима и дезинфекционных мероприятий. Кроме того, было отмечено, что изоляция первых заболевших воспитанников лагеря была проведена несвоевременно, что поспособствовало еще большему распространению инфекции среди детей.

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Ранее, 10 июля, Тандинский районный суд Тувы приостановил деятельность детского лагеря «Чагытай» на 12 суток после массового отравления детей. Министр здравоохранения республики Анатолий Югай сообщил, что количество несовершеннолетних, госпитализированных в Республике Тыва после отравления, выросло до 46. Управление Роспотребнадзора по региону продолжает эпидемиологическое расследование по факту пищевой интоксикации детей, отдыхавших в лагере. Глава региона Владислав Ховалыг поручил министерству образования совместно с минздравом Тувы организовать проверку.

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