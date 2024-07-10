Количество госпитализированных в Туве детей после отравления выросло до 46
Количество детей, госпитализированных в Республике Тыва после отравления в лагере «Чагытай», выросло до 46. Об этом 10 июля сообщил министр здравоохранения республики Анатолий Югай в своем Telegram-канале.
«На настоящий момент на стационарном лечении находятся 46 детей и один воспитатель», — написал он, отметив, что состояние у всех, включая девочку, которая находится в реанимации, заметно улучшилось.
Югай также проинформировал, что в этот день на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии было принято протокольное решение по усилению мер профилактики кишечных инфекций в детских оздоровительных учреждениях в рамках межведомственного взаимодействия.
«Со стороны минздрава держим на контроле состояние детей, в том числе тех, которые находятся под наблюдением в кожуунных медицинских организациях», — добавил он.
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центр гигиены и эпидемиологии 9 июля начали эпидемиологическое расследование после поступления экстренного сообщения о госпитализации 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере «Чагытай». Дети начали жаловаться на недомогание после возвращения из детского лагеря. Тогда их госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.
Глава региона Владислав Ховалыг поручил министерству образования совместно с минздравом Тувы организовать проверку в лагере «Чагытай», оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.