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Отравление в лагере «Чагытай»: больше 30 детей попали в больницу в Туве

Один ребенок находится в отделении реанимации
Фото: СК РФ по Республике Тыва
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В тувинскую инфекционную больницу направили более 30 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Поначалу сообщалось о 18 госпитализированных из лагеря «Чагытай», однако позднее их число возросло. Дети начали жаловаться на недомогание после возвращения домой. Во вторник, 9 июля, управление Роспотребнадзора по Республике Тыва сообщило о начатом расследовании. Подробнее о случившемся — в материале «Известий».

Отравление детей в оздоровительном лагере: что произошло

Утром 9 июля стало известно, что дети, отдыхавшие в первую смену в оздоровительном лагере «Чагытай» в Кызыле (столица республики), были госпитализированы с симптомами кишечной инфекции. Изначально сообщалось, что отравилось 19 детей (18 были госпитализированы, один проходил лечение амбулаторно), но впоследствии их число выросло до 31, причем один из них находится в реанимации. На данный момент еще трое проходят амбулаторное лечение.

Столовая
Фото: ТАСС/Денис Абрамов

«В инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции. По словам министра здравоохранения, один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывают. Еще трем назначено амбулаторное лечение», — написал глава республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.

Главными симптомами отравления были высокая температура и жидкий стул. Всем подросткам от 10 до 17 лет. Отмечается, что дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, начали жаловаться на недомогание после возвращения из лагеря.

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В настоящий момент госпитализированные получают всю необходимую терапию, направленную на восстановление потерянной организмом жидкости и солей. Состояние подростков оценивается, как легкой и средней степени тяжести, один ребенок находится в отделении реанимации. Об этом сообщает Минздрав республики.

«Предварительно установлено, что дети начали жаловаться после возвращения из детского лагеря, первая смена которого завершилась 07.07.2024 г. в 10.00 час.», — сообщило управление Роспотребнадзора по Туве.

Столовая
Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова

Расследование причин отравления в лагере «Чагытай»

Глава республики заявил, что в связи с инцидентом будут проверены и другие детские лагеря республики.

«Поручил министерству образования совместно с минздравом Тувы организовать проверку в лагере «Чагытай», оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря», — написал Владислав Ховалыг.

Сотрудник СК
Фото: СК РФ по Республике Тыва

Региональное отделение Роспотребнадзора начало эпидрасследование совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва.

В настоящее время устанавливаются причины групповой заболеваемости детей, а также проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Для проведения необходимых исследований были осуществлены все необходимые меры, в том числе взяты пробы биологического материала от лиц, имевших контакт с детьми, и персонала лагеря.

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Сейчас осуществляется исследование проб, взятых с продуктов питания, а также сырья и объектов внешней среды на микробиологические показатели. Также были выданы все предписания о проведении дезинфекции и оформлены материалы в суд.

CК РФ
Фото: СК РФ по Республике Тыва

Расследование осуществляется не только на уровне регионального Роспотребнадзора. Прокуратура Республики Тыва также начала проверку по факту отравления детей. Сообщается, что для координации деятельности правоохранительных органов на место выехал прокурор Тандинского района Александр Гуров. Следственное управление Следственного комитета РФ по Республики также организовал проверку.

По последним данным, проводятся неотложные мероприятия — осмотр места происшествия и изъятие соответствующей документации. Для установления тяжести вреда здоровью детей будут назначены судебно-медицинские экспертизы. Соответствующий комментарий дала старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Тыва Аллы Нурсат.

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