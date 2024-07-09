В Туве проверят оздоровительные лагеря после отравления более 30 детей
В Туве проверят оздоровительные лагеря после отравления более 34 отдыхающих детей. Об этом во вторник, 9 июля, сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
«Поручил Министерству образования совместно с Минздравом Тувы организовать проверку в лагере «Чагытай», оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря», — написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
Отмечается, что дети начали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из лагеря «Чагытай». Так, по последним данным, госпитализирован 31 ребенок, один из них находится в тяжелом состоянии. Еще трое ребят лечатся амбулаторно.
Общей координацией работы по этому инциденту займется заместитель главы региона Орлан Сарыглар. Кроме того, после случившегося начато эпидемиологическое расследование.
Ранее, 29 июня, стало известно о массовом отравлении детей в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Пресс-служба детского оздоровительного центра сообщила, что ухудшение самочувствия детей началось после употребления ими запрещенных в лагере продуктов питания, включая ягоды и фрукты.
Управление Роспотребнадзора по Башкортостану установило, что дети заболели норовирусом. Там отметили, что в лагере отсутствуют условия для соблюдения личной гигиены персонала, не проводился осмотр детей медперсоналом, а также была зафиксирована попытка скрыть заболевание детей.