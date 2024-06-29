Представители лагеря в Магнитогорске прокомментировали ситуацию с отравлением детей

Ухудшение самочувствия детей началось после употребления ими запрещенных в лагере продуктов питания, включая ягоды и фрукты, которые недавно появились в продаже в Челябинской области. Об этом в субботу, 29 июня, сообщили в пресс-службе детского оздоровительно-образовательного центра (ДООЦ) «Уральские зори», где произошло массовое отравление среди отдыхающих.

В пресс-службе лагеря рассказали, что после снятия противоковидных ограничений летом этого года разрешили посещение родителей. За прошедшие выходные было организовано более 600 посещений.

«Через два дня у ряда детей (больше обычного) появились признаки расстройства желудка, выраженные в однократной рвоте или слабости. После опроса детей было выявлено, что <…> дети употребляли сами и угощали других детей запрещенными в лагере продуктами питания, особенно теми ягодами и фруктами, которые недавно появились в продаже в нашем регионе», — уточнили в пресс-службе.

В сообщении добавили, что данные направили в прокуратуру и Роспотребнадзор по Республике Башкортостан. В лагере также было проведено расследование, в ходе которого каких-либо отклонений в анализе пищи из столовой и у всего персонала не было обнаружено.

Кроме того, представители лагеря добавили, что на данный момент введен контроль на принесение в лагерь продуктов питания в родительские дни, организован опрос детей на самочувствие и соблюдение ими личной гигиены. Также в пресс-службе добавили, что при выявлении первичных признаков заболевания у детей будет предпринята немедленная изоляция.

На данный момент лагерь работает в штатном режиме, добавили представители.

Ранее в этот день стало известно о массовом отравлении детей в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске. Мать одного из отдыхающих Юлия рассказала, что у ребят забрали мобильные телефоны, а воспитательница написала в чат, что в этот день дети не будут звонить своим родителям, не указав при этом причину. После того как она увидела пост в группе лагеря про отравление, женщина начала с другими родителями писать воспитателям. Представители лагеря, в свою очередь, рассказали, что детей «слегка тошнит».

На странице лагеря «Уральские зори» во «ВКонтакте» 27 июня опубликовали пост, в котором перечислены правила посещения детей в родительские дни. Также в сообщении указали список продуктов, которые запрещено передавать отдыхающим. 29 июня руководство лагеря также написало в группе, что можно передавать.