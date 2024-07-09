В Туве 18 детей госпитализировали с кишечной инфекцией после отдыха в лагере
Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центр гигиены и эпидемиологии начали эпидемиологическое расследование после поступления экстренного сообщения о госпитализации 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере «Чагытай», о чем стало известно 9 июля.
Дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, начали жаловаться на недомогание после возвращения из детского лагеря.
«Всего медицинскими организациями подано 19 экстренных извещений с 14:00 по 21:00 вчера, 8 июля 2024 года, об обращении детей с симптомами острой кишечной инфекции. Один ребенок лечится амбулаторно», — сказано в сообщении управления Роспотребнадзора по Республике Тыва.
В настоящее время ведомства устанавливают причинно-следственную связь групповой заболеваемости: отобраны пробы биологического материала от контактных лиц и персонала лагеря, пробы пищевых продуктов и сырья, смывов с объектов внешней среды, выданы предписания о проведении заключительной дезинфекции, оформлены материалы в суд, добавили в ведомстве.
Ранее, 29 июня, в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске Челябинской области произошло массовое отравление детей. Сообщается, что у отдыхающих забрали мобильные телефоны, а воспитательница написала в чат, что в этот день дети не будут звонить своим родителям, не указав при этом причину.