Количество госпитализированных после отравления в лагере в Туве выросло до 31
Количество госпитализированных после отравления в лагере Тувы детей увеличилось до 31. Об этом 9 июля сообщил глава Республики Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале.
«К этому моменту в Инфекционную больницу Тувы госпитализирован 31 школьник с симптомами острой кишечной инфекции», — написал он.
Ховалыг рассказал, что один ребенок находится в тяжелом состоянии, состояние остальных детей опасений не вызывают. Он добавил, что еще трем несовершеннолетним назначено амбулаторное лечение.
Глава Республики Тыва поручил министру образования совместно с минздравом республики организовать проверку в лагере «Чагытай», оказать содействие надзорным и правоохранительным органам и инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.
В этот день Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва и Центр гигиены и эпидемиологии начали эпидемиологическое расследование после поступления экстренного сообщения о госпитализации 18 детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере «Чагытай». Дети начали жаловаться на недомогание после возвращения из детского лагеря. Отмечается, что их госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.