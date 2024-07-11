Суд в Туве приостановил работу лагеря после массового отравления детей
Тандинский районный суд Тувы приостановил деятельность детского лагеря «Чагытай» на 12 суток после массового отравления детей. Об этом сообщило в среду, 10 июля, управление Роспотребнадзора по региону в соцсети «ВКонтакте».
На данный момент продолжается эпидемиологическое расследование по факту пищевой интоксикации детей, отдыхавших в лагере.
В этот день министр здравоохранения республики Анатолий Югай сообщил, что количество несовершеннолетних, госпитализированных в Республике Тыва после отравления, выросло до 46.
9 июля дети, отдыхавшие в первую летнюю смену в лагере «Чагытай», начали жаловаться на недомогание. Их госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.
Глава региона Владислав Ховалыг поручил министерству образования совместно с минздравом Тувы организовать проверку в лагере, оказать содействие надзорным и правоохранительным органам, а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.