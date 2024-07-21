Уголовное дело возбудили после отравления детей в санатории в Кузбассе
Уголовное дело возбудили после отравления детей в санатории города Салаир в Кузбассе. Об этом 21 июля сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.
«По данному факту [массовое заражение детей кишечной инфекцией] следственными органами регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в публикации.
Отмечается, что главе ведомства Александру Бастрыкину будет представлен доклад по ходу расследования уголовного дела о массовом отравлении.
Ранее в этот день сообщалось, что 25 детей, отдыхающих в санатории «Магистраль» в Салаире Кемеровской области, обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. По факту случившегося была организована доследственная проверка, по ее результатам возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Позднее в Роспотребнадзоре уточнили, что зафиксировано 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль»